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Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l’Angleterre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : le gros programme des internationales ce mardi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Des matchs à forts enjeux pour les Lyonnaises. Ce mardi, pas moins de onze joueuses d'OL Lyonnes seront en lice. Notamment pour les qualifications au prochain Mondial.

    Certes, le contingent s'est réduit au début de la trêve. Plusieurs footballeuses appelées en sélection ont déclaré forfait, la dernière en date étant Selma Bacha. La défenseure manquera à la France ce mardi. Les Bleues doivent défier les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2027.

    Une double confrontation cruciale entre les deux nations en tête de la poule 2. À 20h45, nous retrouverons tout de même trois Lyonnaises dans le groupe de Laurent Bonadei : Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Elles feront face à leur coéquipière Damaris Egurrola dans le premier acte de ce duel.

    Plusieurs duels entre Lyonnaises

    Auparavant, la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg défiera la Slovénie à partir de 18 heures. Dans la même poule que l'Allemagne de Jule Brand (opposée à l'Autriche à 18h15), les Norvégiennes ont besoin de l'emporter afin de rester accrochées aux basques des Allemandes.

    Enfin, dernier rendez-vous sur le sol européen avec une opposition entre la Suède d'Elma Junttila Nelhage et le Danemark de Sofie Svava. Un choc entre deux pays comptant quatre unités après deux journées dont le coup d'envoi sera donné à 19 heures.

    Des matchs dans la nuit

    Pour les supporters rhodaniens n'ayant pas peur de se coucher tard, vous pourrez aussi suivre la deuxième affiche amicale entre les États-Unis, avec Lily Yohannes et Lindsey Heap, et le Japon (4 heures du matin en France). Un peu plus tôt (3 heures), le Chili de Christian Endler affrontera la Colombie dans le cadre de la Ligue des nations de la Conmebol.

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    1 commentaire
    1. seb.66
      seb.66 - mar 14 Avr 26 à 16 h 01

      Une petite vidéo sur l'équipe de France.
      https://www.youtube.com/watch?v=ArXJAJHUn-Y&t=664s

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