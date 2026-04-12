Pour la première confrontation amicale contre le Japon, les États-Unis ont gagné 2-1. Capitaine, Lindsey Heaps avait fait le break pour les Américaines, tandis que Lily Yohannes est restée sur le banc.

Une première manche remportée. Il n’y a pas d’enjeu mais les États-Unis et le Japon ont choisi de s’affronter à trois reprises durant cette trêve internationale. Il n’y aura certainement plus aucun secret entre les deux sélections, même si elles se connaissent déjà par cœur. Le périple de l’autre côté de l’Atlantique va forcément créer de la fatigue. Jonatan Giraldez s’en passerait bien avant les échéances d’OL Lyonnes. Mais pour Lily Yohannes et Lindsey Heaps, retrouver l’USWNT est toujours un sentiment particulier. Encore plus quand on porte le brassard de capitaine. C’est le cas pour Heaps depuis bientôt presque deux ans.

Yohannes titulaire pour la deuxième manche ?

Ce samedi, à San José, la milieu lyonnaise guidait encore ses compatriotes pour la première des trois oppositions contre le Japon. En bonne capitaine, Lindsey Heaps a donc montré le chemin à suivre. Si Rose Lavelle a rapidement ouvert le score dès la 9e minute, la joueuse d’OL Lyonnes a fait le break juste après le retour des vestiaires (48e). Ayant laissé sa place à cinq minutes de la fin, Lindsey Heaps devrait logiquement voir son temps de jeu limité pour la deuxième manche. Au contraire de Lily Yohannes, qui n’est pas entrée en jeu dans la victoire américaine 2-1 et qui pourrait donc avoir une place de titulaire mercredi.