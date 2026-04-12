Lorient "élève son niveau" face aux gros comme l’OL

Vainqueur du match aller contre l’OL en supériorité numérique, Lorient aime bien affronter les gros de Ligue 1. Personne n’a fait mieux en championnat contre le top 7.

Faible contre les petits, fort contre les gros ? Il semblerait que ce soit la devise de Lorient cette saison en Ligue 1. Avec 38 points inscrits en 28 journées, les Merlus ont déjà acquis leur maintien depuis quelques matchs déjà. Plus de pression donc pour les hommes d’Olivier Pantaloni qui arrivent ainsi libérés "mais pas trop non plus" à Décines ce dimanche (20h45). Seulement, le prestige de l’affiche a de quoi donner des idées aux Bretons. En plus de la situation délicate de l’OL, le FC Lorient est plutôt du genre à apprécier les matchs contre les gros du championnat. "Ce sera un match compliqué, mais quand le niveau s’est élevé, les joueurs ont plutôt bien répondu depuis le début de la saison", soulignait le coach lorientais vendredi.

Deux défaites en début de saison contre l'OM et Lille

Difficile de donner tort à Olivier Pantaloni. Depuis le 17 août dernier, le FC Lorient a disputé onze rencontres contre les équipes du top 7. Résultat ? Vingt points pris, ce qu’aucune autre équipe n’a réalisé. Il reste encore l’OM et le PSG après ce déplacement à Décines, mais avec deux victoires contre Monaco et Rennes, une contre Lens, une contre l’OL mais aussi deux nuls contre Lille et le PSG, les coéquipiers de Pablo Pagis n’ont clairement pas eu froid aux yeux. Attention danger !