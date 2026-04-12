Hors des places européennes, l'OL n'a plus le choix contre Lorient

Avec le succès de Rennes samedi soir, l'OL est retombé à la 7e place de la Ligue 1 avant son match contre Lorient. Si les Lyonnais ne voulaient pas de pression, ils ne doivent avoir qu'un objectif ce dimanche : les trois points.

Le week-end avait plutôt bien commencé vendredi soir. À la surprise générale, l'AS Monaco avait mordu la poussière (4-1) au Paris FC, ce qui laissait place à de l'espoir. Mais les succès de l'OM dans la foulée (3-1) puis de Rennes (2-1) samedi soir ont ramené l'OL à la réalité. Plutôt que de regarder vers le haut, le mieux serait de conserver a minima la place qui était la sienne avant le début de la 29e journée. Cinquièmes vendredi, les Lyonnais ont reculé de deux places et sont en dehors des places européennes. Tout cela ne reste que provisoire.

Aborder du mieux possible le déplacement au Parc des Princes

Mais cela permet de se rendre un peu plus compte de l'importance de gagner contre Lorient ce dimanche soir (20h45). Avec 48 points, les joueurs de Paulo Fonseca accusent désormais quatre longueurs de retard sur l'OM, actuellement troisième en attendant le match du LOSC à Toulouse. Rennes affiche à présent 50 unités et les trois points sont plus que primordiaux. D'autant plus que le week-end prochain, l'OL se rend à Paris pour affronter le PSG. En sortie de quart de finale de Ligue des champions certes, difficile de cocher le Parc des Princes comme d'un stade dans lequel les trois points sont à portée de mains...