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Les joueurs de l'OL saluant leurs supporters à Angers
Les joueurs de l’OL saluant leurs supporters à Angers (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Hors des places européennes, l'OL n'a plus le choix contre Lorient

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Avec le succès de Rennes samedi soir, l'OL est retombé à la 7e place de la Ligue 1 avant son match contre Lorient. Si les Lyonnais ne voulaient pas de pression, ils ne doivent avoir qu'un objectif ce dimanche : les trois points.

    Le week-end avait plutôt bien commencé vendredi soir. À la surprise générale, l'AS Monaco avait mordu la poussière (4-1) au Paris FC, ce qui laissait place à de l'espoir. Mais les succès de l'OM dans la foulée (3-1) puis de Rennes (2-1) samedi soir ont ramené l'OL à la réalité. Plutôt que de regarder vers le haut, le mieux serait de conserver a minima la place qui était la sienne avant le début de la 29e journée. Cinquièmes vendredi, les Lyonnais ont reculé de deux places et sont en dehors des places européennes. Tout cela ne reste que provisoire.

    Aborder du mieux possible le déplacement au Parc des Princes

    Mais cela permet de se rendre un peu plus compte de l'importance de gagner contre Lorient ce dimanche soir (20h45). Avec 48 points, les joueurs de Paulo Fonseca accusent désormais quatre longueurs de retard sur l'OM, actuellement troisième en attendant le match du LOSC à Toulouse. Rennes affiche à présent 50 unités et les trois points sont plus que primordiaux. D'autant plus que le week-end prochain, l'OL se rend à Paris pour affronter le PSG. En sortie de quart de finale de Ligue des champions certes, difficile de cocher le Parc des Princes comme d'un stade dans lequel les trois points sont à portée de mains...

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    5 commentaires
    1. Jmd71
      Jmd71 - dim 12 Avr 26 à 8 h 47

      C est sur qu' il va y avoir un festival offensif avec Yaremchuk! Et Endrick qui montre clairement que jouer sur l aile ne lui plaît pas .

      Ça sent direction la sortie pour l entraîneur qui n a pas su gérer le physique de ses joueurs

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      1. Avatar
        ciresglover - dim 12 Avr 26 à 8 h 55

        OK, tu enlèves Endrick de l’aile et tu le mets dans l’axe qui positionnes-tu sur le côté Ghezzal ou Karabec? Je ne suis pas contre mettre endrik dans l’axe, mais il faut à ce moment-là repenser le système d’animation offensive car Endrick dans l’axe tout seul ne fera rien. Et je ne suis pas certain qu’en neuf entourés de deux ailiers, il soit véritablement efficace à la retombee de centres potentiels. Son profil ne me semble pas être un finisseur dans un système a 3 attaquants. Je n’ai pas la réponse mais je me pose la question.
        Pour Fonsceca si il n’y a pas de qualification, effectivement, il n’y a pas de raison de le laisser à son poste

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      2. Juni38
        Juni38 - dim 12 Avr 26 à 8 h 57

        la sortie mais avec quel argent ?
        Il faudrait lui payer une année de contrat .
        Textor nous a mis dans la mouise en lui signant un contrat long , et en virant le coach qui était parfait pour l'OL .

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    2. Avatar
      ciresglover - dim 12 Avr 26 à 8 h 49

      À chaque journée, il y a des matchs couperets pour ces fameuses quatre ou cinq équipes qui se battent pour la quatrième place ou la troisième place chaque week-end il y aura un perdant et ce perdant perdra des places. On a l’occasion de remonter en battant Lorient tous les autres auront joué mais le week-end prochain face à un psg qui aura vu sans doute Lens gagné ce week-end et donc recoller nous n’avons peu de chance d’avoir un PSG non concerné vu qu’ils choisissent leur match. Il faut donc gagner ce soir et gagner les derniers matchs jusqu’au bout, après le match du PSG. Il y aura encore d’autres confrontations entre nos concurrents qui nous permettraeieit au moins d’accrocher une place européen. Pour cela il faut gagner ce soir.

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    3. Juni38
      Juni38 - dim 12 Avr 26 à 8 h 56

      S'il remet la girafe et capt'ain américa sur le terrain , je ne regarde pas le match .
      J'ai eu ma dose depuis 2 mois .
      Heureusement il y a paris roubaix aujourd'hui .

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