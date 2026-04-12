Derrière Endrick, l’OL veut de nouveau être d’attaque

Auteur d’une prestation offensive quasi inexistante à Angers dimanche, l’OL veut retrouver ce qui avait fait sa force au début de l’année. Sans Pavel Sulc mais avec l’espoir qu’Endrick se mette en ordre de marche.

Le revers de la médaille. Il fallait s’y attendre, même si tout le monde aurait aimé que tout roule comme sur des roulettes. Seulement, la mauvaise passe actuelle de l’OL avec un collectif meurtri a fait rejaillir les critiques. Elles étaient déjà perceptibles après un mois, mais la dynamique collective avait permis de repousser la discussion au maximum. Seulement, les neuf matchs sans victoire que vient d’enchaîner l’OL a fait prendre un peu plus d’épaisseur au dossier Endrick.

Ce n’est pas la sortie médiatique de Paulo Fonseca vendredi qui est venue calmer les choses. Prenant sa défense et lui trouvant des circonstances depuis son arrivée le 1er janvier dernier, l’entraîneur portugais a pour la première fois exprimé publiquement son mécontentement. Une surprise mais aussi une façon de faire réagir l’attaquant brésilien ? "Je ne suis pas satisfait du match d’Endrick (à Angers). Il a été un peu fatigué du voyage (avec le Brésil), mais je pense qu'il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser, mais je m'attends à plus d'un joueur comme Endrick."

De l'agacement collectif et individuel ?

Quand les choses tournent mal, l’opinion publique cherche forcément un coupable. Avec Endrick, le profil est tout trouvé, vu les attentes qu’avait engendré son arrivée. En a-t-on trop fait trop rapidement ? Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi dernier, Nicolas Puydebois rappelait tout ce que cette surexposition avait engendré de négatif. Endrick a appris à vivre avec depuis ses débuts à Palmeiras, mais le langage corporel laisse à désirer depuis plusieurs sorties. Avec le FC Metz comme unique victime en Ligue 1, l’attaquant brésilien est loin d’avoir fait trembler les filets autant qu’espéré. Il en est pourtant à 6 buts et 5 passes sur les 15 matchs joués.

Pour un joueur "lambda", on parlerait certainement de renfort hivernal concluant. Pas pour Endrick qui devait être le facteur X de cette attaque de l’OL sur la deuxième partie de saison. Il y a bien eu ces deux passes à Marseille ou ce but (chanceux) à Vigo, mais à côté de ça, ce fut très pauvre dans la partition générale. "Endrick doit être plus disponible. À Angers, il est resté dans sa zone. Il n’a pas essayé de se positionner dans les interlignes. Il doit offrir des solutions." A l’heure de "taper" sur l’international auriverde, un ancien joueur de l’OL croisé samedi à Ternay se questionne aussi sur son utilisation.

Un ancien de l'OL : "Il n'était pas venu pour jouer 9 à la base ?"

Comme souligné par Paulo Fonseca, Endrick a mangé la ligne à Raymond-Kopa et donne l’impression que sa lecture du jeu n’est pas digne d’une future star mondiale. Cela peut s’entendre, mais ce qui questionne reste ce fameux positionnement à droite. Depuis janvier, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale pointent "un déséquilibre défensif, car il ne fait pas les efforts pour les autres". Endrick souffre de la comparaison avec Afonso Moreira de l’autre côté. Mais n’avait-il pas été recruté pour être le numéro 9 de l’OL sur ce premier semestre 2026 ?

Son utilisation dans l’axe a été très limitée, même si ses connexions avec Pavel Sulc ou Roman Yaremchuk n’ont pas été des plus fructueuses. Seulement, plus près du but, plus loin du bloc, Endrick serait certainement bien moins un poids qu’il ne l’est actuellement. Un comble de dire ça, quatre mois après son arrivée. Mais, c’est aujourd’hui la vérité. L’OL serait certainement plus équilibré sans son numéro 9. A moins que l’étincelle reprenne et se transforme en un feu de joie sur ces six derniers matchs de la saison. Car derrière, le prêt d’Endrick ne sera plus qu’un lointain souvenir…