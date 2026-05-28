La défense, l'atout qui s'est retourné contre l'OL en fin de saison

Globalement performant défensivement cette saison, l'OL n'a pas pu compter sur ce point fort dans la dernière ligne droite. Entre les méformes, les erreurs individuelles et le manque d'agressivité, il n'a pas su fermer la boutique lorsque c'était nécessaire.

Tout au long de la saison, Paulo Fonseca a répété que la grande différence avec 2024-2025 est qu'il avait cette fois-ci eu le temps de se préparer avec son groupe. Notamment à l'été 2025. Et ça a compté, en particulier sur l'aspect défensif. "Le travail, c'est un truc incroyable (sourire). On a eu six semaines pour peaufiner ça. Je sais que le staff a énormément bossé durant les vacances à analyser pourquoi on était si perméable, pourquoi on prenait autant de buts. Et ils nous ont fait part de leurs opinions et de leurs constats dès qu'on est revenus en préparation, nous avait confié Moussa Niakhaté en octobre dernier. Donc, on a vraiment énormément bossé, avec beaucoup de répétitions."

Les efforts ont payé, puisque l'OL a terminé l'exercice avec la 4e meilleure arrière-garde de Ligue 1 (40 buts concédés). Son total le plus favorable, hors 2019-2020 (lors de l'arrêt Covid), depuis 2014-2015. Il a réalisé 15 clean-sheets en 34 journées, seul le PSG le dépasse à ce niveau (18). Signe d'une vraie solidité qu'on a particulièrement retrouvée par période, entre août et septembre (3 réalisations encaissées en 8 affiches) et de fin novembre à mi-mars.

Mais dans l'ultime ligne droite, ce secteur du jeu s'est largement gâté. Avec en point d'orgue ce terrible 4-0 face à Lens pour conclure 2025-2026. Un véritable naufrage dont on avait déjà eu un petit aperçu à Toulouse une semaine auparavant (2-1). Sur ces deux parties qui pèsent très négativement dans le bilan lyonnais, on a relevé un manque d'intensité dans les duels, des erreurs de placement, du dilettantisme et une organisation dépassée.

Maitland-Niles, le bouc émissaire trop facile ?

Le flanc droit en particulier a souffert sur ces deux rencontres, et même avant, contre Rennes (4-2). Et forcément dans ces cas-là, un homme est dans l'œil du cyclone. "Ainsley Maitland-Niles en ce moment, c'est un maillon faible. Toutes les phases de jeu adverses qui passaient par son côté étaient décisives, observait notre consultant Nicolas Puydebois dans TKYDG. On sait que ces derniers temps, il n'est pas performant. Son attitude est déplacée. Il est suffisant."

L'Anglais, on le sait, peut être laxiste sur le terrain. Mais là, il n'a clairement pas mis l'agressivité nécessaire, et surtout, il s'est oublié dans son marquage. Mais l'ancien Gunner n'a pas non plus été aidé par ses coéquipiers. Combien de fois s'est-il retrouvé en infériorité numérique dans son couloir, à devoir défendre contre deux, voire trois adversaires ? Les autres formations ne sont pas bêtes, elles ont bien identifié que c'était là qu'il fallait appuyer.

Le bloc lyonnais s'est délité

On en revient à ce bloc équipe bien moins performant sur la fin. "C'est collectif à ce niveau-là. Chaque attaque, c'était une occasion de but", résumait Enzo Reale, formé à Tola-Vologe. Son compère le rejoint. "Tu peux tous les pointer un par un du doigt, mais c'est collectivement qu'il y a eu un raté." Et pas qu'un peu, avec 10 réalisations concédées au cours des 4 dernières sorties.

Il est plutôt étonnant de constater que l'OL a largement volé en éclats dans ce domaine. Il fut beaucoup plus perméable, parfois même sans subir énormément d'occasions (on pense aux duels face au Stade Rennais et à Auxerre). "La défense est mise en exergue ici, mais si ton milieu est défaillant et que des offensifs ne défendent pas... On va leur taper dessus, mais ils sont tributaires de ce qui se passe plus haut. Les vagues reviennent inlassablement", insistait Nicolas Puydebois.

Ce sera clairement un point à revoir à partir du 29 juin, date de la reprise. Avec de nouveaux joueurs ? Possiblement car le club a conscience du manque sur les postes de latéraux. Il y aura donc très probablement des bouleversements derrière, à voir quel sera l'impact du mercato sur l'arrière-garde rhodanienne pour 2026-2027 après un cru globalement positif à ce niveau.