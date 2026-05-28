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Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
Clinton Mata lors d’Afrique du Sud – Angola à la CAN 2025 (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

OL : Clinton Mata profite des vacances, il n'est pas retenu par l'Angola

  • par Gwendal Chabas

    • L'Angola jouera deux matchs amicaux en mars. Mais pas Clinton Mata, qui ne figure pas dans la liste fournie par le sélectionneur Aliou Cissé.

    Tout juste nommé sélectionneur de l'Angola, Alioui Cissé a dévoilé son premier groupe. En effet, il dirigera deux rencontres amicales début juin, face au Botswana et à la Centrafrique les 5 et 9. Ce sera le premier rassemblement des Palancas Negras depuis leur élimination à la CAN fin décembre 2025. Rappelons qu'ils n'avaient pas passé la phase de poules lors de la compétition continentale.

    L'ancien entraîneur du Sénégal a convoqué 27 joueurs pour ce stage. Mais pas de Clinton Mata à l'horizon. Le défenseur central de l'Olympique lyonnais est donc bel et bien en vacances. Il ne s'envolera pas pour Casablanca, au Maroc, où l'équipe nationale est attendue à partir de ce jeudi.

    Disputera-t-il le 3e tour en août ?

    La question maintenant est : sera-t-il là après ses congés pour aider l'OL à passer le 3e de qualification à la Ligue des champions début août ? Le mercato nous apprend qu'il ne faut présager de rien, bien qu'il ait prolongé l'an passé son contrat jusqu'en 2028. En attendant d'en savoir plus, le joueur de 33 ans était parti dégoûté après le revers face à Lens lors de la dernière journée (0-4). Sans doute cette période estivale lui permettra-t-il de digérer cet échec dans la course au podium.

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