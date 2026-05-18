Mata après OL - Lens (0-4) : "Une honte ce qu'on a proposé"

Débordé de toutes parts par le RC Lens, l'OL n'a jamais existé pour sa dernière sortie de la saison. Si la quatrième place a été assurée, Clinton Mata a concédé que cette qualification avait un goût bizarre.

On peut donc prendre 4-0 à la maison et avoir le sentiment du travail accompli sur l'ensemble de la saison. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière sortie de l'OL face au RC Lens. Pendant 90 minutes, la formation lyonnaise a subi la loi tactique de Pierre Sage, qui n'a pourtant rien inventé et a exploité au maximum les failles adverses. Un plan parfaitement rodé et qui a fait mouche. Alors forcément prendre une telle raclée pour le dernier match de la saison a eu pour conséquence quelques sifflets, notamment au moment de siffler la mi-temps sur un score de 3-0. "Il faut avouer qu'on n'a pas été à la hauteur, le match a été catastrophique du début jusqu'à la fin, même si on a essayé de réagir en seconde période, a déclaré Clinton Mata après la rencontre. On est vraiment passé à côté de notre match, de ce match-là, en tout cas un match super important. On savait qu'il y avait encore la possibilité de pouvoir se qualifier directement pour la Ligue des champions. Malheureusement, ce (dimanche) soir, là où il fallait répondre présent, on a échoué."

"Quand on prend du recul, on peut se dire qu'on revient de loin"

S'il se satisfait de cette quatrième place comme l'ensemble du club, le défenseur angolais ne pouvait cacher la déception de montrer un tel visage à ce moment-là de la saison. "C'est une honte ce qu'on a proposé contre Lens". Des mots forts qui ne changeront pas l'issue de cette rencontre ni de cette saison. Il faudra vite se remettre dans le bain avec une reprise de la compétition le 4 ou 5 août, soit 18 jours avant celle de la Ligue 1. Pas la meilleure des préparations, mais un moindre mal pour Mata. "On est quatrième, on ne va pas aussi se plaindre. Quand on prend un peu de recul, il faut aussi se dire qu'on vient de loin. Aujourd'hui, on va juste retenir la qualification en Ligue des champions, les barrages."

En étant troisième avec deux points d'avance au moment d'attaquer l'avant-dernière journée, il y a malgré tout de quoi avoir des regrets...