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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue des champions, Ligue Europa… quel scénario pour l’OL contre Lens ?

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l'OL dispute son dernier match de la saison face à Lens. Avec un enjeu capital, la question de son avenir européen la saison prochaine. Cela se jouera entre la Ligue des champions et la Ligue Europa, selon les différents scenarii de la 34e journée de Ligue 1.

    Une dernière sortie et pas sans intérêt. Bien au contraire ! Ce dimanche (21h), l'OL ne doit pas seulement soigner son dernier match à la maison. Il doit assurer sa participation européenne la saison prochaine. Elle a déjà été validée depuis deux journées déjà. Mais la vraie question est maintenant de savoir qui de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa sera au programme lyonnais la saison prochaine. Il y aura un début de réponse au coup de sifflet final de cet OL - Lens. Mais peut-être pas une réponse définitive.

    L'Europe au programme quoi qu'il arrive

    En finissant quatrièmes, les joueurs de Paulo Fonseca auront toujours l'espoir de pouvoir participer à la C1. Mais cela reste une hypothèse puisqu'il restera un troisième tour de qualification et un barrage à passer durant l'été... Mais l'Europe sera quoi qu'il arrive au calendrier après cette 34e et dernière journée de Ligue 1.

    Quel dénouement pour la 34e journée ?

    L’OL directement qualifié en Ligue des champions si…
    •⁠ ⁠Il bat Lens et Lille ne gagne pas contre Auxerre.
    •⁠ ⁠Il fait nul contre Lens, Lille perd contre Auxerre et Rennes ne gagne pas à Marseille.

    L’OL en barrages de Ligue des champions si…
    •⁠ ⁠Il bat Lens et Lille gagne contre Auxerre
    •⁠ Il fait nul contre Lens, Lille ne perd pas face à Auxerre et Rennes ne gagne pas à Marseille
    •⁠ ⁠Il perd contre Lens et Rennes ne gagne pas à Marseille

    L’OL en Ligue Europa si…
    •⁠ ⁠Il ne bat pas Lens et Rennes gagne à Marseille

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