OL Académie : la réserve finit sa saison sur une nouvelle défaite

Maintenue depuis deux journées, la réserve de l’OL n’a pas réussi à finir sur une note positive. Les joueurs de Gueïda Fofana se sont inclinés 3-1 à Bourgoin.

Une saison à oublier. Pour la réserve de l’OL, cet exercice 2025-2026 n’a pas été dans la continuité du précédent durant lequel les Lyonnais avaient atteint la finale de la Premier League International Cup et les places du haut en National 3. Un an plus tard, les joueurs de Gueïda Fofana ont surtout regardé vers le bas et finissent à une triste onzième place de la poule H, à la limite de la relégation. Le coach rhodanien a dû jongler avec les aléas d’une réserve, une certaine jeunesse qui a coûté de nombreux points en cours de saison. Néanmoins, il aurait certainement aimé que cette saison se finisse sur une note positive, lui qui a déjà commencé à incorporer certains U19 comme Kenan Doganay, Noah Duclieu ou encore Hocine Boulegroun samedi à Bourgoin.

Quatre défaites sur les cinq derniers matchs

Ce dernier rendez-vous de la saison s’est malheureusement fini sur une nouvelle défaite (3-1), la onzième en vingt-six journées disputées. Si Tiago Goncalves a inscrit un penalty juste avant la pause, le FCBJ, qui fêtait la dernière de son coach Freddy Morel, avait déjà fait le break en première période. Dorian Ndoudi avait inscrit le deuxième but isérois, quelques secondes après la réduction du score lyonnaise, suite à l’ouverture du score de Pierre Kohser. Présent lors du 16e de finale historique en janvier 2025, le Berjallien a récidivé en deuxième mi-temps à la 69e sur penalty.