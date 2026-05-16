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Les joueuses d'OL Lyonnes face à Nantes
Les joueuses d’OL Lyonnes face à Nantes (@OL)

OL Lyonnes a passé la seconde et n'a pas fait semblant face à Nantes

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Loin de montrer son meilleur visage en première mi-temps, OL Lyonnes n’a eu besoin que de huit minutes en deuxième mi-temps pour faire sauter le verrou avant d'assurer sa qualification (8-0). Le 29 mai prochain à Décines, les Fenottes affronteront le PSG ou le Paris FC en finale de Première Ligue.

    Une victoire aux deux visages. Le spectre des prolongations a pointé le bout de son nez au moment du coup de sifflet de la mi-temps. Cette crainte, Melchie Dumornay a choisi de la faire disparaitre le plus rapidement possible au retour des vestiaires. Méconnaissable en première mi-temps, OL Lyonnes n’a même pas eu besoin de dix minutes en deuxième pour tuer tout suspense dans cette demi-finale des play-offs de Première Ligue (victoire 8-0). Derrière la meilleure joueuse du championnat, les Fenottes ont fait sauter le verrou du FC Nantes, qui s’était peut-être mis à y croire après un premier acte sérieux.

    Les Canaries ont eu les ailes coupées

    Mais l’Haïtienne a pris les choses en mains pour que la gestion en vue de la finale de la Ligue des champions soit bien plus facile. En reprenant de la tête un centre de Becho dès la 47e minute, Dumornay a soulagé le Parc OL, par moment agacé par les erreurs techniques de la première mi-temps. Un retour de mi-temps à cent à l’heure puisque l’OL Lyonnes a fait le break dans le foulée. Dans la lignée de sa finale de Coupe de France, Vicki Becho s’est offert un troisième but en une semaine avec un bon une-deux avec Lawrence (2-0, 50e). Après un duel perdu par Brand, c’est finalement Wendie Renard qui a corsé l’addition. Non sans y laisser quelques marques sur son visage après un pied haut nantais (3-0, 53e).

    Chawinga et Hegerberg ont pris des minutes

    En l’espace de dix minutes, les Fenottes ont donc fait ce qu’elles n’avaient pas réussi en première. À savoir étouffer les Canaries, qui n’ont rien eu à se mettre sous la dent si ce n’est cette barre de Toloba (70e). Seulement, ce n’aurait pas été le but de l’espoir quoi qu’il arrive. Car après le but de la capitaine, OL Lyonnes ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dumornay a signé un doublé de la tête à l’heure de jeu (4-0, 60e) avant que Heaps ne fasse parler sa technique avec un extérieur du pied dont elle a le secret (5-0, 66e).

    Ayant pu gérer les temps de jeu, Giraldez a ainsi donné des minutes à Chawinga et Hegerberg de retour de blessure. La Norvégienne a pu reprendre de la confiance en trouvant la faille sur penalty (6-0, 80e), avant de faire parler son instinct de buteuse en coupant parfaitement un centre long de Bacha (7-0, 84e) puis celui de Brand (8-0, 89e). Le score est très lourd pour Nantes mais il reste donc bien deux matchs à OL Lyonnes dans cette saison. Et toujours l'espoir d'un quadruplé.

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    8 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 16 Mai 26 à 19 h 56

      J'ai honte d'avoir douté une mi- temps !!!

      BRAVO et MERCI les filles !
      épicétou.

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    2. Avatar
      brad - sam 16 Mai 26 à 19 h 57

      La 2ém mi temps a rassuré quand elle ont décidé de jouer plus vite , travail propre sans grosse opposition

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    3. janot06
      janot06 - sam 16 Mai 26 à 20 h 04

      Le coach a été décisif aux vestiaires... Les Fenottes l'ont été sur la pelouse en seconde période...

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    4. Avatar
      brad - sam 16 Mai 26 à 20 h 05

      Ce qui est inquiétant dans ce festival de buts , est que MAK ne tire pas ses marrons du feu , j'ai une grosse crainte pour l'EDF à la CDM et on a qu'elle en 9 . On en peut pas dire qu'elle n'est pas mise dans de bonnes conditions de travail....

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    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 16 Mai 26 à 20 h 08

      Bon, 8 buts en une mi- temps, c'est pas commun, merci au coach et à Wendie d'avoir secoué le cocotier à la mi- temps ! 👍

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    6. Gune56
      Gune56 - sam 16 Mai 26 à 20 h 12

      Quand elles se mettent à vraiment jouer et ne plus faire de fautes techniques, ça donne un sacré niveau.
      Très heureux du triplé d'Ada!
      Bravo à toutes et aux supporters (même ceux qui ont douté!!!).

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    7. dede74
      dede74 - sam 16 Mai 26 à 20 h 18

      Bon, le robomerdo ne veut pas de mes commentaires, qu'il aille se faire voir !

      Là il aime 🤪

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    8. dede74
      dede74 - sam 16 Mai 26 à 20 h 21

      Bravo aux nantaises d'avoir joué le jeu, de pratiquer un bon football.
      Et, merci aux Fenottes/Lyonnes, pour le spectacle donné et pour avoir respecté l'adversaire.

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