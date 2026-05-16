Loin de montrer son meilleur visage en première mi-temps, OL Lyonnes n’a eu besoin que de huit minutes en deuxième mi-temps pour faire sauter le verrou avant d'assurer sa qualification (8-0). Le 29 mai prochain à Décines, les Fenottes affronteront le PSG ou le Paris FC en finale de Première Ligue.

Une victoire aux deux visages. Le spectre des prolongations a pointé le bout de son nez au moment du coup de sifflet de la mi-temps. Cette crainte, Melchie Dumornay a choisi de la faire disparaitre le plus rapidement possible au retour des vestiaires. Méconnaissable en première mi-temps, OL Lyonnes n’a même pas eu besoin de dix minutes en deuxième pour tuer tout suspense dans cette demi-finale des play-offs de Première Ligue (victoire 8-0). Derrière la meilleure joueuse du championnat, les Fenottes ont fait sauter le verrou du FC Nantes, qui s’était peut-être mis à y croire après un premier acte sérieux.

Les Canaries ont eu les ailes coupées

Mais l’Haïtienne a pris les choses en mains pour que la gestion en vue de la finale de la Ligue des champions soit bien plus facile. En reprenant de la tête un centre de Becho dès la 47e minute, Dumornay a soulagé le Parc OL, par moment agacé par les erreurs techniques de la première mi-temps. Un retour de mi-temps à cent à l’heure puisque l’OL Lyonnes a fait le break dans le foulée. Dans la lignée de sa finale de Coupe de France, Vicki Becho s’est offert un troisième but en une semaine avec un bon une-deux avec Lawrence (2-0, 50e). Après un duel perdu par Brand, c’est finalement Wendie Renard qui a corsé l’addition. Non sans y laisser quelques marques sur son visage après un pied haut nantais (3-0, 53e).

Chawinga et Hegerberg ont pris des minutes

En l’espace de dix minutes, les Fenottes ont donc fait ce qu’elles n’avaient pas réussi en première. À savoir étouffer les Canaries, qui n’ont rien eu à se mettre sous la dent si ce n’est cette barre de Toloba (70e). Seulement, ce n’aurait pas été le but de l’espoir quoi qu’il arrive. Car après le but de la capitaine, OL Lyonnes ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dumornay a signé un doublé de la tête à l’heure de jeu (4-0, 60e) avant que Heaps ne fasse parler sa technique avec un extérieur du pied dont elle a le secret (5-0, 66e).

Ayant pu gérer les temps de jeu, Giraldez a ainsi donné des minutes à Chawinga et Hegerberg de retour de blessure. La Norvégienne a pu reprendre de la confiance en trouvant la faille sur penalty (6-0, 80e), avant de faire parler son instinct de buteuse en coupant parfaitement un centre long de Bacha (7-0, 84e) puis celui de Brand (8-0, 89e). Le score est très lourd pour Nantes mais il reste donc bien deux matchs à OL Lyonnes dans cette saison. Et toujours l'espoir d'un quadruplé.