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Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
Georges Mikautadze après son but lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : la victoire de l’OL à Lens, une autre époque

  • par Tristan Le Pezennec

    • En août dernier, l’OL entamait sa saison à Bollaert face au Lens de Pierre Sage. Rempli d’incertitudes, le club lyonnais s'était imposé (1-0) grâce à un but de Georges Mikautadze.

    L’OL avait entamé 2025-2026 à Lens, il terminera face aux Sang et Or, comme quand le calendrier de la Ligue 1 fonctionnait de manière symétrique. Les Lyonnais joueront leur place en Ligue des champions face à une équipe déjà assurée de terminer deuxième, qui a joué contre le PSG quelques jours plus tôt et qui prépare, déjà, sa finale de Coupe de France face à Nice (22 mai). Les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont plus leur destin entre leurs mains depuis la défaite à Toulouse (1-2) mais ils auraient signé avec les deux mains au mois d’août si on leur avait dit qu’ils auraient assuré le top 5 avant la dernière journée.

    L'OL en Ligue 1, déjà un miracle

    Il y a plus évident comme lever de rideau d’une saison qu’un déplacement à Bollaert. L’OL de Paulo Fonseca se remet tout juste d’un été mouvementé, marqué par les déboires financiers de son propriétaire et les lourdes sanctions infligées par la DNCG. De nombreux cadres sont partis, de Lacazette à Cherki sans oublier Almada, et les nouvelles recrues n’offrent, à leurs arrivées, aucune garantie. Mais la préparation a été excellente et l’OL semble uni et aligné, ce qui n’a plus été le cas depuis longtemps.

    Lyon démarre alors sans grande pression, si ce n’est financière. Accrocher l’Europe serait déjà miraculeux. Alors face à Lens, il ne part pas favori. Au moment de se frotter à l’entraîneur auquel il a succédé sur le banc rhodanien, Paulo Fonseca se présente avec son schéma préférentiel, le 4-2-3-1. Rémy Descamps garde les buts lyonnais, Saël Kumbedi est titulaire à droite de la défense, Morton fait ses débuts au milieu alors que Malick Fofana et Ainsley Maitland-Niles occupent les ailes. En pointe, Georges Mikautadze est encore là.

    Mikautadze buteur, Fofana passeur

    C’est d’ailleurs lui qui va inscrire le premier but de la saison lyonnaise, idéalement servi par Fofana, parti dans le dos de la défense artésienne. Deux éléments qui auront d'ailleurs terriblement manqué à l'OL cette saison, mais pas pour les mêmes raisons. Juste avant la pause, la formation rhodanienne ouvre le score et ne sera jamais rejointe. Une victoire importante qu’ils doivent, en partie, à Rémy Descamps. L’actuelle doublure de Dominik Greif avait réalisé une très bonne performance, décisif à plusieurs reprises et rassurant pour sa défense. Cet intérim de qualité avait permis aux décideurs lyonnais de prendre leur temps pour aller chercher un titulaire en puissance. Il semblerait qu’ils ne se soient pas vraiment trompés.

    Face aux Sang et Or dimanche (21h), les Lyonnais ont l’occasion de finir en beauté une saison de Ligue 1 qui avait déjà bien démarré. Le match à Lens, bien qu’il paraisse très loin et représente une autre époque, disait peut-être en fait beaucoup de ce qu’allait être la saison de l’OL.

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