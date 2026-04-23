Georges Mikautadze, attaquant de Villarreal, n’a pas oublié l’OL et s’est récemment fendu d’un petit message à destination de supporters lyonnais.

Voilà une vidéo qui risque de procurer quelques émotions aux supporters de l’Olympique lyonnais. Lors d’un reportage réalisé en immersion pendant 48h avec Georges Mikautadze et publié sur la chaîne YouTube de Canal+ Sport, l’attaquant géorgien est revenu sur son transfert forcé l’été dernier. "Mon départ de Lyon, c’est mon souvenir le plus douloureux, a-t-il avoué. Les vidéos le montrent… J’étais triste de quitter le club au bout d’un an. J’étais venu pour faire tout ce que j’avais dit."

Un retour réussi

Pendant le mercato d’été 2024, et alors que d’autres gros clubs lui faisaient du pied, l’ancien Messin avait décidé de revenir à l’OL. Les dirigeants lyonnais avaient alors misé près de 18 M€ sur lui. Revenir à l’OL pour réaliser son rêve, celui de jouer en professionnel avec le maillot lyonnais sur le dos. Passé par Tola Vologe entre 2008 et 2015, où il a côtoyé d’autres grands noms de l’Académie comme Maxence Caqueret, Pierre Kalulu ou encore Amine Gouiri, il avait dû quitter le centre à cause de sa petite taille et de son physique jugé trop frêle.

De retour, il avait rapidement mis l'environnement lyonnais dans sa poche. "Avoir pris le numéro 69, je pense que ça a fait boum chez les supporters, c’était fort de représenter la région comme ça". S’il rate un penalty pour son premier match lors de la défaite à Rennes (3-0) et que son aventure lyonnaise a mis du temps à se lancer, sa saison reste finalement réussie. Au soutien d’Alexandre Lacazette ou à ses côtés, le "Roi Georges" est décisif 28 fois en 47 rencontres toutes compétitions confondues (17 buts, onze passes décisives).

Un transfert vers l'Espagne forcé, et déchirant

Et cette saison devait être celle de la confirmation, de l’explosion d’un numéro 9 au talent gigantesque. Elle l’est, peut-être, mais pas comme de nombreux fans rhodaniens ne l’avaient imaginé. En toute fin de mercato, au mois d'août dernier, Mikautadze rejoint Villarreal, en Espagne. Le Géorgien se sacrifie pour soulager les finances de l’OL, toujours sous la menace de la DNCG. Son transfert a apporté plus de 30 M€ dans les caisses de son club de cœur. Cela a permis à l'ancien de Gerland de découvrir la Ligue des champions. Son chagrin demeure immense, car son histoire à Lyon semble inachevée.

Le Sous-marin jaune est actuellement troisième de Liga, et Georges Mikautadze n’y est pas étranger. Le Géorgien a été décisif à quatorze reprises en championnat, et a même été élu joueur du mois de février en Espagne. Mais il garde toujours l’OL dans un coin de la tête, notamment les supporters. "Merci pour tout, ils me manquent, et bon courage pour cette fin de saison", a-t-il répondu quand on lui a demandé s’il avait un message pour eux.

Avant de laisser la porte ouverte à un nouveau retour, comme c’est le cas depuis qu’il a quitté le Rhône. "C’est possible que je repasse faire un tour à Lyon". Ce serait la suite logique de l’histoire.