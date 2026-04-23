Avant d’affronter l’OL, l’AJ Auxerre va mieux

Invaincue depuis quatre matchs, l’AJ Auxerre s’est donnée un peu d’air dans la course au maintien. Les Bourguignons se dirigent tout droit vers une place de barragiste en fin de saison.

Il fallait le voir venir, Auxerre menant de deux buts à Louis-II à la mi-temps. Ce dimanche, les joueurs de Christophe Pélissier sont allés chercher un nul précieux sur la Côte d’Azur face à l’AS Monaco (2-2). S’ils auraient largement signé pour tel résultat au coup d’envoi, il devait y avoir un brin de déception dans les vestiaires à la fin de la confrontation. Les Auxerrois menaient à la pause, grâce à un premier acte parfait et à des buts de Kévin Danois et Lassine Sinayoko, et ont vu leur adversaire recoller en l’espace de trois minutes. Ansu Fati et Folarin Balogun, qui a marqué lors de chacune des huit dernières journées de Ligue 1, ont permis à l’ASM de ne pas se voir complètement décroché dans la course à la Ligue des champions.

Auxerre a appris à ne pas perdre

Cela reste un bon point pour l'AJA, spécialiste des résultats nuls ces derniers temps. Les Bourguignons n’ont perdu qu’une seule de leurs sept dernières rencontres, au Vélodrome (0-1), mais n’en ont gagné qu’une seule également. C’était face à Brest (3-0), avant la trêve internationale de mars. Avant les Monégasques, il y a eu Nantes (0-0), Le Havre (1-1), Strasbourg (0-0) ou encore Lorient (2-2). Les Icaunais avancent doucement, mais au moins, ils avancent. Entre fin septembre et début mars, ils n’avaient remporté que deux parties, les deux face au FC Metz (3-1 à l’aller et au retour), et se dirigeaient tout droit vers la Ligue 2.

Derrière l'AJA, ça n'avance pas

Mais leurs rivaux, les Messins (défaite contre le Paris FC) et les Nantais (1-1 face à Brest), sont encore plus au ralenti. Les coéquipiers de Sinaly Diomandé sont actuellement barragistes, avec dix unités d’avance sur les Lorrains, quasiment condamnés, et cinq sur les Canaris. Ils ont aussi quatre longueurs de retard sur Nice (15e), qu’ils affronteront lors de l’avant-dernière journée, à l’Abbé Deschamps, dans un match qui s’annonce bouillant.

Il faudra d’abord affronter l’OL, donc, ce samedi (15 heures) à Décines. Les Auxerrois recevront ensuite Angers et l'OGCN, avant de finir la saison à Lille.