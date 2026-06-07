En vacances depuis une semaine pour certaines, la trêve estivale risque d'être un peu longue à OL Lyonnes. Mais elle ne sera pas de trop pour recharger les batteries avant une reprise sur les chapeaux de roue.

Touchée avant la finale de la Première Ligue, Ada Hegerberg a également dû faire l'impasse sur le rassemblement de la Norvège. Si l'attaquante aura largement préféré aider ses compatriotes à tenir tête à l'Allemagne et donc ne pas se retrouver définitivement barragiste dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Toutefois, ce pépin physique a octroyé deux semaines de vacances supplémentaires à la Ballon d'Or 2018, au même titre que les joueuses d'OL Lyonnes qui n'ont pas été conviées aux derniers rassemblements internationaux. Ces vacances vont d'ailleurs être longues pour les Fenottes, d'autant plus qu'il n'y a pas de compétitions internationales, hormis la CAN pour Tabitha Chawinga. Avec une reprise de l'entraînement programmée le 27 juillet par Jonatan Giraldez, ce sont donc deux mois de repos pour les Lyonnaises.

Un nouveau stage à l'Adidas Campus

L'été dernier, Wendie Renard avait avoué que le temps lui avait paru un peu long, elle qui n'avait pas l'habitude de vivre des étés sans sélection. Un an plus tard, toutes ses coéquipières seront logées à la même enseigne avec plus d'un mois et demi de vacances. Ce ne sera pas de trop après une saison à 41 matchs en club, sans compter ceux en sélection. Car, après deux mois de vacances, les choses sérieuses vont rapidement recommencer pour les joueuses d'OL Lyonnes. Un retour au GOLTC le 27 juillet pour une batterie de tests et le retour des séances physiques et tactiques avec Giraldez.

À la différence que cet été, l'heure ne sera plus à apprendre à se connaitre après une saison 2025-2026 réussie avec le coach espagnol. Il y aura bien des recrues à intégrer (Weir ? Une gardienne numéro ?), mais la base travaillée depuis un an sera la même. D'où un retour à l'entraînement peut-être plus tardif avant un mois d'août plus intense. Le retour de la Première Ligue n'est prévu que pour le week-end du 5 septembre. D'ici là, les coéquipières de Selma Bacha n'auront pas chômé.

Un club espagnol pour lancer les amicaux ?

À la différence des garçons, elles devraient, selon nos informations, bien retrouver la structure de Campus Adidas à Herzogenaurach en Allemagne. Cela devrait se passer sur la deuxième quinzaine d'août avec des amicaux au programme. La saison passée, OL Lyonnes avait disputé deux matchs contre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort et l'on peut s'attendre à un planning plus ou moins similaire. En tout cas, au niveau des matchs de préparation, tout n'a pas encore été calé, mais cette série de matchs va très certainement débuter à Décines, après une dizaine de jours d'entraînement. Selon nos informations, cela devrait être le week-end du 8 août contre une formation européenne, fort probablement espagnole. Promis, ça ne sera pas le FC Barcelone... D'autres affiches s'ajouteront au programme aoûtien dans les prochaines semaines, la saison passée les Fenottes ayant disputé cinq amicaux avant le retour de la Première Ligue.