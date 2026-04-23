Tactiquement, l'OL peut-il se servir de son succès face au PSG ?

La victoire à Paris a logiquement fait émerger quelques idées tactiques pour l'OL avant les quatre dernières journées. Mais sont-elles duplicables sur la fin du championnat ?
Avec quelle équipe l'OL recevra-t-il Auxerre samedi pour la 31e journée de Ligue 1 ? Cela dépendra évidemment des éventuels retours, notamment en ce qui concerne Corentin Tolisso et Pavel Šulc. Sur la dynamique du moment, les titulaires de dimanche à Paris ont forcément marqué des points. La victoire 2-1 sur la pelouse du PSG a en effet été obtenue grâce à un plan savamment maîtrisé.
Maintenant, est-ce pour autant ce 11 qui doit disputer la partie face à l'AJA, et potentiellement enchaîner avec les autres affiches ? La question est bien sûr très complexe. Car l'opposition que représente le champion d'Europe n'est en rien comparable avec ce qui attend Paulo Fonseca et son groupe dans les semaines à venir.
Auxerre, une autre problématique
Contre les Bourguignons, les Rhodaniens tomberont sur la configuration qu'ils aiment le moins. Devoir déborder un adversaire qui attend proche de sa surface. "Ce n'est pas la même stratégie, la même animation offensive à mettre en place. Il faut contourner des blocs, les faire sortir, exploiter la profondeur... Face au PSG, tu subis, mais ils ont bien défendu en coulissant intelligemment avec les milieux qui compensaient les projections des milieux parisiens en faisant le cinquième défenseur. C'est intéressant, mais dans d'autres affiches, ils auront le ballon, ils devront mener le jeu, et dans ce registre, c'est moins fluide, plus scolaire", expliquait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.
C'est pour cela qu'il sera très intéressant d'observer la prestation lyonnaise samedi puisqu'ils "devront faire le jeu", ce qui implique de ne pas "évoluer de la même manière" que face à la formation de Luis Enrique. Ce duel demandera peut-être d'intégrer un avant-centre plutôt qu'un milieu de terrain renforcé.
Ce sera la grande question. On sait que le staff de l'OL aime mettre un faux neuf lors des chocs de haut de tableau. Cela pourrait être le cas contre Rennes et Lens par exemple (dans quelle case ranger Pavel Šulc ?). Toujours est-il que l'objectif sera de parvenir à mettre les flèches Afonso Moreira et Endrick dans de bonnes situations de un contre un. "Il faut bien comprendre ce que demande tactiquement le match. Dans cette configuration (face au PSG), ils ont davantage d'espace pour attaquer", insistait Paulo Fonseca.
L'OL doit-il être un peu contre nature ?
Cette problématique tactique est en tout cas intéressante, elle demande à Tyler Morton et ses coéquipiers d'aller un peu contre nature, eux qui aiment les longues séquences de possession. Mais il faut parfois savoir aller plus rapidement vers le but adverse. "C'est ce qu'on demande, même face aux "petites équipes", a souligné le triple champion de France Nicolas Puydebois. Il y a bien des séquences dans la rencontre où elles viennent dans le camp lyonnais. À ce moment-là, plutôt que du jeu de position lorsqu'ils récupèrent la balle, ce serait bien d'aller vite de l'avant et d'attaquer dans leur dos, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils prennent plutôt le temps pour s'installer chez l'adversaire."
Entre un Auxerre plutôt regroupé, des Rennes et Toulouse qui savent faire mal en transition et un Lens étouffant, l'OL affrontera différents styles sur ces dernières journées. Au bout, la quête d'un podium et un retour possible en Ligue des champions.
Tactiquement on ne sait pas à l'avance ce que fera Paulo , il va d'abord s'appuyer sur sa défense qui est tout de même assez solide , Coco va surement rentrer , on aura une meilleure transition au moins pour une mi temps , car il n'est pas a son top niveau puis renouveler la même envie du dernier match , et je suis sûr que nos gones si près du but ne vont rien lâcher.... ça va le faire. si dans ces 3 a 4 jours on n'a pas de blessés.
J'espère qu'ils prennent conscience qu'une place en LDC assainira un peu plus la trésorerie du club et puis entendre le chant UEFA , ça a du bon !!
TKYG, ça fait toujours du profit à la rédaction : tous les thèmes sont réexploités toute la semaine...:)
On voit bien que la question est rhétorique : contre les adversaires pour lesquels 1 point contre l’OL suffirait, si on attend derrière, il ne se passera rien. Surtout chez nous.
Mais le problème que soulève l’article c'est qu'on n’a pas le brio technique pour ouvrir des brèches contre des équipes regroupées. On l’a vu plusieurs fois. Les qualités de l’équipe sont surtout des qualités d'abnégation, de générosité, et dans une certaine mesure de rigueur. C'est normal que l’on soit meilleurs lorsque l’on doit contrer, avec nos joueurs rapides mais pas dribbleurs fous et pas forcément cliniques devant le but (sauf Sulc).
C'est sans doute pour ça que le staff a tenté Yaremchuk au merceto. Il ne fait pas rêver mais ca faisait un point d'encrage devant pour les matchs où on a la possession. C'est classique depuis au moins l’epoque Bierhoff, Trezeguet, Van Nistelroy, Koller... Sauf que notre 9 pivot n’est pas seulement lent (comme la plupart de joueurs de ce gabarit), mais il se fait bouger dans les duels, il n'arrive pas trop à conserver le ballon dos au but pour faire remonter le bloc, ni à faire des déviations utiles de la tête. Jusqu'à son but contre Lorient, je me demdandais même s'il avait un jeu de tête... Dans les prochains matchs, si Sulc est dispo pour jouer 1h, ce sera sans doute lui l’AC au départ. Lui dès qu'il a le ballon près de lui dans la surface, il y a danger. C'est un mélange d’Inzaghi et de Djorkaeff (plus de variété dans le jeu que le premier, moins de virtuosité que le 2e). S’il n’est pas dispo, il faut espérer qu’on trouve un bon système pour qu’à la fois, Yarem puisse (enfin) jouer un vrai rôle de pivot au profit d’Endrick qui rentre dans l'axe et de Moreira qui prend son couloir, tout en trpuvant un moyen de compenser en phase défensive les recentrages d’Endrick (et son manque d’efforts defensifs) pour défendre le couloir droit (un milieu def qui compense en se décalant ou un système en 3-4-3 avec Maitland ou Kango dans le couloir).
Hâte de voir le match de samedi, en espérant qu'on va mettre fin à notre complexe des équipes hérisson.
Ce que j’ai du mal à comprendre c’est qu’on prône un jeu de possession mais qu’on ne fait rien du ballon quand on approche de but adverse. On ne frappe presque jamais.
Pour moi on devrait écraser les équipes qui jouent bas et avoir plus de difficulté contre les équipes qui nous pressent. Or c’est un peu l’inverse qui se passe 😅
Contre le QSG d’aller presser Beraldo et Vitinha (puis Zaire Emery) a été une des clés du match. Mais contre Auxerre ce sera très différent, c’est dans les deux surfaces qu’il faudra être efficaces car eux sautent le milieu pour jouer direct.
On a des difficultés à marquer. Contre le QSG il y a eu un petit miracle on marque sur nos premiers tirs mais souvent on a une domination stérile.
Contre Vigo c’était ça. On dominait mais on marquait pas.
coucou , parce que Fonseca , paradoxalement , prone un football offensif de possession en pressant haut , dans la théorie , mais dans les faits , il a surtout restructuré la défense , qui est devenu vraiment très bonne ( le match à paris est pour moi le sommet de la saison dans ce registre , un match référence , les qataris n'ont trouvé la faille qu'en toute fin de match sur un exploit de Kvara , et pourtant enrique a fait jouer toute son armada offensive ) .
Par contre dans l'animation offensive , quand on joue contre des équipes inférieures , ça pèche et il y a des progrès à faire . A sa décharge , il nous manque fofana et nuamah , himbert et moreira a été longtemps blessé .
Du fait , Fonseca est pour moi caractérisé comme un coach défensif ( ce qui n'est pas pour me déplaire car c'est la base , si on ne sait pas défendre comme toutes les années précédentes , y compris avec sage ou on prenait beaucoup de buts ( sauf sur sa fin ou il avait solidifié la défense mais textor ne lui a pas laissé le temps de continuer ( et fonseca a repris ce qu'avait fait sage défensivement , dans la continuité ) ) .
C'est exactement ça cavegone, et je ne comprend pas pourquoi on fait et refait toujours la même chose en sachant que notre possession est nulle, elle ne sert à rien, ils pourraient tirer de loin de temps en temps, non on veut entrer dans le but et on perd le ballon 😠.
Quand j'entends le coach se targuer de notre possession, "on a eu la possession" blablabla, punaise mais elle sert à quoi cette possession, on pourrait jouer des heures comme ça, et en plus on se fait suer en les regardant jouer 🫣.
Ce sont eux les professionnels, nous on le voit, eux ne se rendent pas compte de ça ? ça m'agace parce que je sens qu'on va avoir droit au même match samedi, à 15hre en plus .
il nous manque hélas des attaquants de profondeur ( blessés ) , notamment un certain Georges Mikautadze , qui était le 9 idéal pour le jeu proné par Fonseca .