Tactiquement, l'OL peut-il se servir de son succès face au PSG ?

La victoire à Paris a logiquement fait émerger quelques idées tactiques pour l'OL avant les quatre dernières journées. Mais sont-elles duplicables sur la fin du championnat ?

Avec quelle équipe l'OL recevra-t-il Auxerre samedi pour la 31e journée de Ligue 1 ? Cela dépendra évidemment des éventuels retours, notamment en ce qui concerne Corentin Tolisso et Pavel Šulc. Sur la dynamique du moment, les titulaires de dimanche à Paris ont forcément marqué des points. La victoire 2-1 sur la pelouse du PSG a en effet été obtenue grâce à un plan savamment maîtrisé.

Maintenant, est-ce pour autant ce 11 qui doit disputer la partie face à l'AJA, et potentiellement enchaîner avec les autres affiches ? La question est bien sûr très complexe. Car l'opposition que représente le champion d'Europe n'est en rien comparable avec ce qui attend Paulo Fonseca et son groupe dans les semaines à venir.

Auxerre, une autre problématique

Contre les Bourguignons, les Rhodaniens tomberont sur la configuration qu'ils aiment le moins. Devoir déborder un adversaire qui attend proche de sa surface. "Ce n'est pas la même stratégie, la même animation offensive à mettre en place. Il faut contourner des blocs, les faire sortir, exploiter la profondeur... Face au PSG, tu subis, mais ils ont bien défendu en coulissant intelligemment avec les milieux qui compensaient les projections des milieux parisiens en faisant le cinquième défenseur. C'est intéressant, mais dans d'autres affiches, ils auront le ballon, ils devront mener le jeu, et dans ce registre, c'est moins fluide, plus scolaire", expliquait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

C'est pour cela qu'il sera très intéressant d'observer la prestation lyonnaise samedi puisqu'ils "devront faire le jeu", ce qui implique de ne pas "évoluer de la même manière" que face à la formation de Luis Enrique. Ce duel demandera peut-être d'intégrer un avant-centre plutôt qu'un milieu de terrain renforcé.

Ce sera la grande question. On sait que le staff de l'OL aime mettre un faux neuf lors des chocs de haut de tableau. Cela pourrait être le cas contre Rennes et Lens par exemple (dans quelle case ranger Pavel Šulc ?). Toujours est-il que l'objectif sera de parvenir à mettre les flèches Afonso Moreira et Endrick dans de bonnes situations de un contre un. "Il faut bien comprendre ce que demande tactiquement le match. Dans cette configuration (face au PSG), ils ont davantage d'espace pour attaquer", insistait Paulo Fonseca.

L'OL doit-il être un peu contre nature ?

Cette problématique tactique est en tout cas intéressante, elle demande à Tyler Morton et ses coéquipiers d'aller un peu contre nature, eux qui aiment les longues séquences de possession. Mais il faut parfois savoir aller plus rapidement vers le but adverse. "C'est ce qu'on demande, même face aux "petites équipes", a souligné le triple champion de France Nicolas Puydebois. Il y a bien des séquences dans la rencontre où elles viennent dans le camp lyonnais. À ce moment-là, plutôt que du jeu de position lorsqu'ils récupèrent la balle, ce serait bien d'aller vite de l'avant et d'attaquer dans leur dos, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils prennent plutôt le temps pour s'installer chez l'adversaire."

Entre un Auxerre plutôt regroupé, des Rennes et Toulouse qui savent faire mal en transition et un Lens étouffant, l'OL affrontera différents styles sur ces dernières journées. Au bout, la quête d'un podium et un retour possible en Ligue des champions.