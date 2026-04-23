OL Lyonnes, PSG, PFC, Nantes… Le dernier carré de D1 est connu

Qualifié depuis longtemps pour les demi-finales, OL Lyonnes connaît maintenant ses rivaux sur la route du titre en D1. Le PSG et le PFC seront là, tout comme la belle surprise nantaise.

En gestion. Depuis plusieurs journées maintenant, OL Lyonnes se contente de distribuer les temps de jeu en D1. Premier et assuré de le rester jusqu'au bout depuis un long moment, il fait le travail en championnat, se concentrant davantage sur les coupes. Il attend avec impatience la phase finale qui commencera le 16 mai. Mercredi, les Rhodaniens ont gagné sans forcer contre Dijon (4-0), et mis un terme au suspense qui existait encore pour le top 4.

Car dans le même temps, le Paris FC (2e), le PSG (3e) et Nantes (4e) ont remporté leur rencontre 2 à 0 face à Montpellier, Saint-Étienne et Marseille. Ces quatre formations vivront donc les demi-finales de Première Ligue. Dans quel ordre, et qui sera le futur adversaire des Lyonnaises ? Ces questions n'ont pas encore obtenu de réponse. Les Nantaises peuvent toujours espérer éviter le champion en titre puisqu'elles comptent deux et trois longueurs de retard sur les Parisiennes avec deux matchs à disputer.

Nantes revient de très loin

Mais ce sera difficile, car elles recevront les coéquipières de Wendie Renard le mercredi 29 avril. Ce sera entre deux confrontations face à Arsenal néanmoins, ce qui peut leur laisser une petite ouverture. Dans tous les cas, cette quatrième place est déjà un bel accomplissement pour les Ligériennes. En 2023, elles avaient frôlé la descente en troisième division. Promues en D1 pour l'exercice 2024-2025, elles ont terminé la saison passée en septième position. Les voilà à présent parmi les quatre meilleurs clubs du pays.