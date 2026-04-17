Alors qu’elles se préparent à affronter Arsenal en Ligue des champions, les joueuses d'OL Lyonnes ont dû de revoir leur programme à cause de… l’équipe masculine des Gunners.

Mikel Arteta et ses hommes ne le savent peut-être pas, mais ils auront un impact sur la préparation des joueuses de Jonatan Giraldez pour la demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal (dimanche 26 avril à 16h30). Comme c’est la coutume en Coupe d’Europe, à la veille d'un match à l'extérieur, si le dernier entraînement n'est plus obligatoire dans l'enceinte adverse, la conférence de presse doit s'y tenir. Mais OL Lyonnes ne pourra fouler la pelouse de l’Emirates Stadium que lors de l’échauffement avant la rencontre. En effet, Arsenal jouera un match de Premier League face à Newcastle le samedi 25 avril à 18h30, ce qui pousse les Lyonnaises à réorganiser leur déplacement.

Pas de soucis d'organisation au retour

La séance de veille de match sera programmée au GOLTC le samedi dans la matinée. La traditionnelle conférence de presse d’avant match s’effectuera elle aussi à Décines et la délégation lyonnaise rejoindra Londres en fin d’après-midi. Le match retour de cette demi-finale aura lieu au Parc OL, le samedi 2 mai, à 15h. Les Londoniennes n'auront pas ce problème puisque l'OL jouera le dimanche contre Rennes. Vous pouvez toujours profiter d'une réduction de 50% sur les billets pour la demie retour sur la catégorie SILVER (9€ la place au lieu de 18€) avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien.