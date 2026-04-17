Dans la lignée de l'arrêté préfectoral publié en début de semaine, le ministère de l'Intérieur a confirmé que le déplacement des supporters de l'OL est interdit dimanche (20h45) contre le PSG.

La décision est actée depuis quelques jours déjà mais le gouvernement a quand même choisi d'en remettre une couche en marge de PSG - OL. Après l'arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine en début de semaine, le ministère de l'Intérieur a publié un arrêté ministériel, confirmant l'absence de supporters lyonnais dimanche au Parc des Princes (20h45). "Le dimanche 19 avril 2026, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique lyonnais ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du départ du Rhône, d’une part, et les communes de la région d’Île-de-France, d’autre part."

Dans cet arrêté signé par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, il est bien évidemment question de l'antagonisme grandissant entre les supporters de l'OL et ceux du PSG. Avec notamment la rixe qui s'était tenue sur l'autoroute menant à Lille pour la finale de la Coupe de France en mai 2024. Un dossier qui, on le rappelle, a été classé sans suite par les autorités, mais qui se retrouve malgré tout comme un exemple de la mise en place de l'interdiction de déplacement des supporters lyonnais.