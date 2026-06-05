À quelques jours des obsèques de Bryan Bergougnoux, une cagnotte a été lancée par certains de ses anciens coéquipiers. Une façon d'aider sa femme mais aussi ses quatre enfants, désormais privés de leur père décédé à l'âge de 43 ans.

Ce lundi 8 juin, l'émotion risque d'être très présente du côté de la Croix-Rousse. Plus d'une semaine après la triste nouvelle, les obsèques de Bryan Bergougnoux auront lieu au gymnase de la Ficelle à 14h30. Ce rassemblement permettra de rendre un ultime hommage à l'ancien joueur de l'OL. De nombreux anciens coéquipiers devraient être présents. Une présence pour saluer la mémoire d'un joueur et surtout d'un homme qui faisait l'unanimité autour de lui. En attendant cette cérémonie, certain anciens joueurs de l'OL ont pris l'initiative de lancer une cagnotte.

Certains anciens coéquipiers ont déjà apporté leur soutien financier

Car en succombant à un malaise à 43 ans, Bryan Bergougnoux laisse derrière lui une femme et surtout quatre enfants. "Il avait su se relever de difficultés financières et combattre la maladie avec détermination, toujours animé par son amour pour sa famille et sa volonté d’avancer. Face à cette disparition soudaine, nous avons créé ce fonds de soutien afin d’aider Marine (sa femme) et leurs enfants à traverser cette épreuve et à faire face aux difficultés des mois à venir", peut-on lire dans la description de la cagnotte lancée sur la plateforme Leetchi. Si vous souhaitez contribuer à cette aide, vous pouvez accéder à la cagnotte en cliquant sur ce lien.