Pologne - France : deux joueuses d'OL Lyonnes titulaires

Ce vendredi (18h, 6ter), l'équipe de France féminine affronte la Pologne à Gdańsk. Pour cette avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2027, Laurent Bonadei a choisi de titulariser deux joueuses d'OL Lyonnes : Alice Sombath, Selma Bacha.

Gagner et espérer un faux pas des Pays-Bas. Ce vendredi, l'équipe de France féminine veut encore croire à une qualification directe pour la Coupe du monde 2027. Toutefois, les Bleues n'ont pas leur destin entre les mains puisqu'elles accusent une unité de retard sur Damaris Egurrola et ses compatriotes. Alors à deux journées de la fin de ces éliminatoires. la France ne doit pas seulement compter sur elle-même, mais il faut déjà gagner avant de penser aux autres autres. En ce sens, les joueuses de Laurent Bonadei doivent faire le travail à Gdańsk en Pologne ce vendredi en début de soirée (18h, 6ter).

Katoto et Becho sur le banc

Pour ce déplacement, le sélectionneur avait retenu quatre joueuses d'OL Lyonnes plus trois qui étaient prêtées durant la saison (Mendy, Swierot, Sangaré). Sur ce contingent de Lyonnaises, seules deux débuteront la rencontre, toutes deux en défense. Malgré un temps de jeu en baisse sur la fin de saison, Alice Sombath commencera dans le onze tandis que Selma Bacha occupera le couloir gauche. Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto débuteront donc sur le banc.

La composition des Bleues : Picaud - Sombath, Lakrar, Samoura, Bacha- Karchaoui, Geyoro, Jean-François - Cascarino, Malard, Baltimore