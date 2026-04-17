L’OL n’y arrive plus face au PSG

L’Olympique lyonnais demeure, avec Rennes et Monaco notamment, l’une des équipes de Ligue 1 à avoir posé le plus de problèmes au PSG de l’ère QSI. Mais depuis 2020, les Gones ont du mal à trouver la recette.

Dans la décennie actuelle, le Paris Saint-Germain s’est mué en véritable bête noire de l’OL. S’il est courant de voir le PSG dominer les historiques des confrontations avec ses adversaires de Ligue 1, s’imposait, dans un passé pas si lointain, comme l’une des équipes les plus à même de faire tomber l’ogre parisien. Les choses ont bien changé.

Deux finales perdues

Depuis 2020, Lyon a affronté Paris à quinze reprises et présente un famélique bilan de onze défaites, pour un nul et deux victoires. Il faut ajouter à cela la finale de Coupe de la Ligue, la dernière de l’histoire, perdue en juillet 2020 à l’issue d’une séance de tirs au but (0-0, 5-6 aux TAB). Les espoirs de titre s’étaient envolés en même temps que Keylor Navas pour sortir la tentative de Bertrand Traoré.

L’OL a également perdu une autre finale face aux parisiens, plus récemment. En mai 2024, les hommes de Pierre Sage s’étaient inclinés à Lille (1-2), et ce malgré la réduction du score de Jake O’Brien.

Deux victoires qui commencent à dater

En Ligue 1, donc, les Lyonnais restent sur cinq défaites consécutives. La dernière victoire en date remonte au mois d’avril 2023 (1-0). L’OL de Laurent Blanc s’était présenté au Parc des Princes avec Castello Lukeba, Dejan Lovren, Thiago Mendes ou encore Amin Sarr. Alexandre Lacazette avait raté un penalty avant qu’un certain Bradley Barcola, aujourd’hui parisien, ne délivre les siens en seconde période.

En décembre 2020, l’OL, alors entraîné par Rudi Garcia, s’était imposé, encore au Parc des Princes, encore sur la plus petite des marges (1-0). L’OL de Memphis Depay, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes ou encore Lucas Paqueta, s’apprêtait alors à devenir champion d’automne.

Il faut tout de même remonter au mois de mars 2019 pour trouver trace de la dernière victoire lyonnaise à domicile. Les rhodaniens s’étaient imposés 2-1, avec des buts de Moussa Dembélé et Nabil Fekir. Cela tombe bien, c'est au Parc que l’OL affronte le PSG ce dimanche (20h45).