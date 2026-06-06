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Yvann Konan, gardien l'OL
Yvann Konan, gardien l’OL (@DR)

OL : un duel Yvan Konan - Mathys De Carvalho au tournoi Maurice Revello

  • par Gwendal Chabas

    • Deux joueurs de l'OL se feront face ce samedi au tournoi Maurice Revello. Les Portugais de Mathys De Carvalho affronteront les Ivoiriens d'Yvan Konan.

    L'épreuve est désormais bien lancée. Si nous sommes encore dans la phase de poules, le tournoi Maurice Revello, très réputé chez les jeunes sélections, a vu tous les participants déjà entrer en lice. Le Portugal U20, par exemple, avec Mathys De Carvalho, a battu facilement le Japon mercredi (4-1). La Côte d'Ivoire U20 d'Yvan Konan, elle, a gagné contre le Venezuela (3-1), après son match nul spectaculaire face aux Japonais (3-3).

    Ce samedi, les deux Lyonnais se défieront dans une affiche qui pourrait affecter grandement la suite de la compétition. Ils ont rendez-vous sur la pelouse à 18h30 pour le coup d'envoi de cette rencontre. Pour l'instant, les deux Gones ont participé à l'entièreté des parties. À voir si cela se poursuivra ce 6 juin.

    Premier match de préparation pour Tagliafico et l'Argentine

    Un peu plus tard, même carrément dans la nuit, l'Argentine de Nicolas Tagliafico entamera un moment crucial de sa préparation. À quelques jours du Mondial, les tenants du titre jouent leur premier duel du mois de juin. Ils se mesurent au Honduras à 2 heures du matin (horaire français). Un moment charnière, alors que se profile un premier choc contre l'Algérie dans moins de deux semaines (17/06), le lancement de leur Coupe du monde.

    On signifiera enfin que les États-Unis de Matt Turner auront fort à faire face à l'Allemagne à 20h30. Eux aussi jouent gros avant de démarrer le rendez-vous plénataire contre le Paraguay le 13 juin.

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