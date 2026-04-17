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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

France : Fathallah (OL Lyonnes) et les U19 privées d’Euro

  • par Tristan Le Pezennec

    • Les Bleuettes de la Lyonnaise Maïssa Fathallah se sont inclinées face à l’Allemagne (1-2) et ne disputeront pas l’Euro en juin prochain.

    Il fallait absolument s’imposer pour les joueuses de Philippe Joly. Après une victoire face à la Slovaquie (2-1) et un match nul contre l’Irlande (2-2), l'équipe de France était dos au mur. Pour se rendre en Bosnie en juin afin d’y disputer l’Euro U19, les Bleuettes devaient faire tomber le pays hôte de ce second tour des qualifications, qui comptait deux points d'avance au coup d'envoi. Mais comme souvent, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne.

    Un scénario cruel, et pas d'Euro

    Malgré l’ouverture du score précoce des joueuses de la Mannschaft, les Françaises étaient revenues en seconde période par l’intermédiaire de Léa Morissaint, avant même de toucher le poteau par Justine Rouquet à un quart d’heure du terme. Malheureusement, le deuxième but allemand allait précipiter le destin des U19, qui ne seront donc pas au rendez-vous de l’Euro cet été.

    La Lyonnaise Maïssa Fathallah était encore une fois titulaire dans l’entrejeu avec son numéro 15. Avec ses coéquipières Romane Rafalski, Alexane Lambert et Océane Tranchant, elles rentrent sur Lyon avec un goût amer certes, mais aussi avec l’objectif de finir en trombe cette saison sous le maillot d'OL Lyonnes, que ce soit en pro, avec la réserve ou les U19.

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