À deux jours du déplacement au Parc des Princes, Paulo Fonseca pourrait avoir une mauvaise nouvelle avec Corentin Tolisso. Le capitaine de l'OL n'était pas avec le groupe ce vendredi et pourrait bien être forfait contre le PSG.

En débarquant dans le GOLTC ce vendredi matin, il y avait de quoi avoir un peu le sourire. Sur le premier terrain d'entraînement du centre, Malick Fofana enchaînait les sprints avec l'un des préparateurs physiques de l'OL. Il allait être rapidement rejoint par Pavel Sulc, lui aussi forfait contre Lorient dimanche dernier. Ce ne sont que des retours en individuel mais cela reste forcément une bonne nouvelle de les voir sur le terrain plutôt qu'en salle de soin. Ce sera bien trop juste pour le déplacement au Parc des Princes dimanche soir (20h45), mais il y a de l'espoir de les voir porter le maillot lyonnais avant la fin de la saison.

Tolisso paie le contrecoup ?

Toutefois, cet optimisme en a pris un coup au moment de l'entrée du groupe lyonnais pour l'avant-dernière séance avant le PSG. Pendant que Fofana rentrait tranquillement au vestiaire après avoir salué ses coéquipiers, un élément manquait à l'appel. Et non des moindres. À deux jours du choc dominical, Corentin Tolisso ne s'est pas entraîné avec le groupe, se contentant d'une séance en individuel en salle. Cela était déjà le cas jeudi, et la participation du capitaine lyonnais est plus que jamais compromise... Un énième coup dur dans cette seconde partie de saison qui est longue, très longue...