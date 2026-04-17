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OL Académie : le programme du week-end

  • par Tristan Le Pezennec

    • Seules les équipes masculines de l’Académie seront sur le pont, en championnat ce week-end. La réserve, les U19 ainsi que les U17 joueront à la maison. Les U18 féminines, elles, joueront une demi-finale de coupe.

    Comme souvent, ce sont les U19 de Florent Balmont qui lanceront les hostilités. Ils reçoivent Clermont ce samedi (13h) à Meyzieu. Après l’immense déconvenue en Gambardella face au Stade Rennais (0-3), tenant du titre, les Gones avaient brillamment relevé la tête en championnat face au FC 93. Sur des réalisations de Walid Nechab, buteur et passeur, et de Saad Nader, auteur d’un triplé, l’OL s’était largement défait de l’équipe francilienne (4-0). Un succès qui leur permet de conforter leur troisième place et de mettre la pression sur Metz, deuxième.

    Les Lorrains ont toujours trois points d’avance alors que se profile l’affrontement entre les deux équipes, le 3 mai prochain (15h). On rappelle que l’OL doit finir dans les deux premiers de sa poule pour pouvoir participer aux phases finales en mai. Avant cela, il faudra se frotter au CF 63, leader incontesté de la poule avec 18 victoires et 70 buts marqués en 23 matchs. Au match aller, les coéquipiers de Kenan Doganay s’étaient imposés à Clermont (3-1).

    La réserve veut assurer son maintien au plus vite

    La réserve entraînée par Gueïda Fofana enchaînera à 18h au GOLTC, pour un affrontement des réserves face au MHSC. Les Lyonnais ne sont toujours pas maintenus en National 3 et restent sous la menace des équipes qui les chassent. L’OL n’a plus gagné depuis cinq matchs, vient de perdre l’Olympico à Marseille (1-2) et sa dernière victoire à domicile remonte au 24 janvier dernier et un succès face à Seyssinet (3-1), avant-dernier de la poule. Pour s’éviter des frayeurs inutiles, la réserve serait bien inspirée de se relancer face à Montpellier, sixième et qui reste sur quatre succès lors de ses cinq derniers matchs. En décembre dernier, les deux formations n’avaient pas réussi à se départager (2-2).

    Les U17 pour clôturer le bal

    Enfin, les U17 seront les seuls à jouer ce dimanche (15h). Les joueurs de Samy Saci reçoivent le Dijon FCO, cinquième, à Meyzieu, avec comme objectif de ne pas lâcher d’une semelle le leader sochalien. Avec leur belle victoire face à l’ESTAC la semaine dernière (3-1), qui avait d’ailleurs permis de repousser les Troyens à quatre points, les Lyonnais n’ont toujours qu’un seul point de retard sur la première place. Mais ce sera compliqué dimanche, face à une solide équipe dijonnaise, qui s'était imposée à l'aller (1-3). Le DFCO n’a connu qu’une seule fois la défaite sur ses sept dernières rencontres. C’était, qui plus est, face à Sochaux (0-1), qui recevra Thionville Lusitanos ce week-end.

    Les U18 seules représentantes des féminines

    Alors que la trêve internationale bat son plein, il n'y aura que les U18 sur le terrain du côté des filles de l'Académie. Les joueuses de Rachel Saïdi iront affronter le Paris Saint-Germain, au Campus PSG, ce dimanche à 14h, dans le cadre de leur demi-finale de Coupe Nike U18 féminine, l'équivalent de la Gambardella. Au tour précédent, les Lyonnaises avaient écrasé la seule équipe de niveau régional qualifiée pour les quarts, Clermont (7-0), grâce notamment au triplé de Mehisane Zidi et au doublé de Léa Motyka. Ce sera sûrement plus difficile dimanche, alors que les deux équipes devraient être amputées de leurs internationales U19.

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