PSG - OL : Tolisso forfait, le groupe lyonnais encore diminué

Ce dimanche (20h45), l'OL se déplace au Parc des Princes pour un choc de la 30e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca devra se passer de Corentin Tolisso, encore diminué suite à son entrée contre Lorient.

L'éclaircie aura été de courte durée pour l'OL et le retour à la normale encore loin d'être là. On pensait que la trêve internationale permettrait de retrouver une formation lyonnaise à 100% physiquement. Ce n'est clairement pas le cas et difficile de savoir si ce sera le cas d'ici à la fin de la saison. Ce vendredi, Paulo Fonseca a manié l'humour au moment de faire l'état physique des troupes, conscient que le temps est long avant de retrouver un groupe au complet.

Il ne le sera pas ce dimanche au Parc des Princes, comme l'a confirmé Paulo Fonseca, avec l'absence supplémentaire de Corentin Tolisso, absent de l'entraînement vendredi. En délicatesse avec ses adducteurs, le milieu de terrain ne fera pas le voyage à Paris pour affronter le PSG. "Je savais en le faisant contre Lorient qu'il y avait un risque, a concédé le coach lyonnais. Mais on avait besoin de gagner et son entrée a été décisive. Mais il ne pourra pas être là dimanche, mais la semaine prochaine, ce devrait être bon."

Nuamah en délicatesse avec son adducteur

C'est un coup dur supplémentaire pour l'OL, mais le capitaine avait déjà été absent lors du match aller. Cela n'avait pas empêché la formation lyonnaise de tenir tête au PSG. Bis repetita dimanche ? Réponse à partir de 20h45 pour le savoir, mais les Lyonnais ne sont clairement pas au meilleur de leur forme. Ernest Nuamah ne sera pas encore dans le groupe, lui qui "a ressenti une petite douleur à l'adducteur". Malgré leur reprise individuelle, Pavel Sulc et Malick Fofana manqueront également à l'appel, tout comme Nicolas Tagliafico qui purge son dernier match de suspension.