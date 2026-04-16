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Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
Nicolas Tagliafico lors d’Utrecht – OL (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

PSG - OL : dernier match de suspension pour Tagliafico

  • par David Hernandez

    • Ayant écopé d'une suspension de trois matchs après son rouge contre Monaco, Nicolas Tagliafico va en purger un dernier ce dimanche contre le PSG. L'international argentin fera ainsi son retour contre Auxerre, samedi 25 avril (15h).

    Il était présent en tribunes et a certainement célébré aussi fort que ses coéquipiers ce retour à la victoire dans le vestiaire de l'OL. Absent contre Lorient, Nicolas Tagliafico manquait son deuxième match de suite, laissant le couloir gauche à Abner. À la différence de Pavel Sulc ou Malick Fofana, l'Argentin ne payait pas un problème physique pour faire l'impasse sur les Merlus et le déplacement à Angers. Non, il purge sa lourde suspension suite à son carton rouge reçu contre l'AS Monaco avant la trêve internationale. Face au passif de Tagliafico, la commission de discipline avait eu la main lourde avec trois matchs fermes. Le champion du monde en a déjà purgé deux et finira en manquant le déplacement à Paris ce dimanche (20h45).

    Deux matchs sans prendre de but pour l'OL

    L'abnégation de l'Argentin n'aurait sûrement pas fait de mal au Parc des Princes, même si les dernières sorties ont montré une certaine nervosité. Ce n'est d'ailleurs pas passé inaperçu chez Paulo Fonseca qui avait assuré qu'il aurait "une discussion avec Nicolas". Sans Tagliafico, l'OL vient d'enchaîner deux clean sheets de suite. Toutefois, le retour à la compétition de l'ancien de l'Ajax le 25 avril contre Auxerre ne sera pas de trop. Fonseca aura alors une solution supplémentaire à gauche, ce qui n'est pas le cas actuellement derrière Abner.

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