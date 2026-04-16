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Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
Kénan Doganay, capitaine de l’équipe de France U17 (@Fédération slovène)

Hamdani, Doganay et les Bleuets connaissent leurs adversaires pour l’Euro U17 2026

  • par Tristan Le Pezennec

    • Appelés en mars pour le second tour des qualifications à l’Euro U17 2026, Adil Hamdani et Kenan Doganay devraient disputer la compétition en Estonie. On connaît en tout cas les adversaires de la France pour le premier tour.

    Du 25 mai au 7 juin se tiendra, en Estonie, l’Euro U17 2026. Appelés par le sélectionneur français José Alcocer pour le second tour des qualifications en mars dernier, les Lyonnais Adil Hamdani et Kenan Doganay pourraient faire partie de la liste qui disputera le tournoi. Le tirage au sort du premier tour a été effectué et les Bleuets ont hérité du Monténégro, de l’Italie et du Danemark. L’autre groupe est composé de l’Estonie, de la Belgique, de la Croatie et de l’Espagne. Les deux premiers de chaque poule seront ensuite qualifiés pour les demi-finales. En cas de victoire finale, les Français remporteraient leur quatrième titre dans la compétition après 2004 et Karim Benzema, 2015 et Jeff Reine-Adélaïde ainsi qu'en 2022 avec Mamadou Sarr et Saël Kumbedi.

    Deux Lyonnais probablement sélectionnés par Alcocer

    Il devrait donc y avoir deux représentants de l'OL Académie cet été, avec les deux éléments évoluant en U19 cette saison pour le milieu natif de Saint-Priest et celui de Paris. En mars, Kenan Doganay avait été titulaire et capitaine face à la Slovénie (2-0). Toujours le brassard au bras, il continue d’être très performant avec les U19 de l’OL. Quant à Adil Hamdani, il est l’un des joueurs les plus prometteurs de cette génération. Déjà apparu à sept reprises avec les professionnels, il avait même délivré une passe décisive pour Adam Karabec face au PAOK en Europa League au mois de janvier (4-2).

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