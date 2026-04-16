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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

France : Fathallah (OL Lyonnes) et les U19 jouent leur qualification à l'Euro

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après une victoire et un nul, l’équipe de France U19 n’a pas à réfléchir ce jeudi (17h) contre l’Allemagne. Il faudra gagner pour se qualifier pour l’Euro de la catégorie cet été en Bosnie.

    Pas de places au calcul. En concédant le nul (2-2) contre l’Irlande lundi, l’équipe de France U19 s’est un peu compliquée la tâche dans son objectif de se qualifier pour l’Euro en juin prochain en Bosnie. Avec quatre points au compteur, les Bleuettes affichent un déficit de deux unités sur l’Allemagne, qui a signé deux victoires en deux matchs. Alors forcément, ce jeudi à 17h, les coéquipières de Maïssa Fathallah n’auront pas besoin de réfléchir trop longuement.

    Becho sur le pont avec les U23

    Face au pays hôte de ce deuxième tour de qualification, il faudra gagner, qu’importe la manière, pour être certaines d’être au rendez-vous continental de l’été. Pour ce troisième match après la Slovaquie et l’Irlande, Fathallah enchaîne une troisième titularisation dans l’entrejeu français. Elle est la seule joueuse d’OL Lyonnes à débuter ce match décisif. Romane Rafalski commencera sur la banc, après être entrée en jeu contre les Irlandaises. Alexane Lambert, gardienne remplaçante, et Océane Tranchant commenceront également sur le banc. A noter qu'à 19h, Vicki Becho et les U23 disputeront un dernier match amical en Espagne contre les Etats-Unis.

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    3 commentaires
    1. dede74
      dede74 - jeu 16 Avr 26 à 17 h 28

      Match en direct sur Youyou. La France est menée 1-0.

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - jeu 16 Avr 26 à 17 h 29

      Salut dede !
      Dès la seconde minute !!!
      Pas terrible la défense passive...

      Rafalski ne joue pas bizarre.

      Signaler
    3. OL-91
      OL-91 - jeu 16 Avr 26 à 17 h 32

      Et tir rapproché "dans les gants"... (à la lyonnaise)

      Signaler

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