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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

France U19 : pas de victoire pour Maïssa Fathallah (OL Lyonnes), l'Euro s'éloigne

  • par Gwendal Chabas

    • Tenue en échec par l'Irlande, la France U19 de Maïssa Fathallah se complique le chemin vers l'Euro. Il faudra battre l'Allemagne jeudi.

    Si les U17 assurent, les U19 déchantent. Après les garçons éliminés en mars de la course à l'Euro, les filles de l'équipe de France vont-elles suivre le même chemin ? En tout cas, les voilà mal embarquées après deux rencontres. Victorieuses de la Slovaquie vendredi (2-1), les coéquipières de Maïssa Fathallah n'ont pas réédité la performance lundi contre l'Irlande (2-2).

    L'Irlande frappe deux fois en 8 minutes

    Titulaire, la Lyonnaise n'était pas accompagnée par ses partenaires d'OL Lyonnes, Romane Rafalski (entrée à la pause), Alexane Lambert et Océane Tranchant (remplaçantes). Elle a vu Lina Gay ouvrir la marque et bien lancer les Bleuettes. Mais en deuxième période, les Irlandaises ont frappé deux fois en huit minutes (54e et 62e) pour prendre l'avantage. Les Françaises ont au moins réussi à limiter la casse par la Parisienne Léa Morissaint (75e).

    Ce match nul maintient tout juste les joueuses de Philippe Joly dans la course. En effet, l'Allemagne occupe la première place de la poule, la seule qualificative, avec six points. Jeudi, la France n'aura pas le choix, elle devra battre les Allemandes afin de participer à l'Euro du 27 juin au 10 juillet.

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