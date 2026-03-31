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Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l’Espagne (@UEFA)

Malgré Merah (OL) et un but de Molebe, la France U19 n'ira pas l'Euro

  • par Gwendal Chabas

    • Encore buteur, Enzo Molebe n'a pas pu mener la France U19 vers l'Euro. Lui, Khalis Merah et les Bleuets n'ont pas réussi à battre la Croatie ce mardi.

    Une victoire. C'était la seule et unique condition pour que l'équipe de France U19 accède à l'Euro de la catégorie. Deuxième de la poule après un nul face à la Norvège (2-2) et un succès devant la Suisse (2-1), les joueurs de Bernard Diomède devaient s'imposer contre la Croatie ce mardi midi. Pour cela, le sélectionneur avait choisi d'aligner Khalis Merah et Enzo Molebe.

    Double buteur lors du match précédent, l'attaquant prêté à Montpellier a d'ailleurs redonné espoir à sa formation. C'est lui qui a égalisé à la 68e minute. Les Croates avaient pris le score à la 56e, se mettant alors en position de force dans l'optique de la qualification. Sauf que cette réalisation de l'avant-centre français n'a pas suffi, avec en outre un carton rouge pour le défenseur Marvin Muzungu.

    La France termine à 10

    En infériorité numérique pour les dix dernières minutes, les Bleuets ne sont pas parvenus à forcer le verrou adverse une seconde fois. Ce résultat les condamne, puisqu'ils échouent à la deuxième place du groupe. Donc pas de Championnat d'Europe pour cette génération 2007. La compétition se déroulera au Pays de Galles du 28 juin au 11 juillet 2026, mais sans la France, une vraie déception pour Khalis Merah, Enzo Molebe et leurs partenaires.

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