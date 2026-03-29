OL - Internationaux : les jeunes gagnent, Niakhaté fête la CAN

Plusieurs victoires samedi pour les internationaux lyonnais. Moussa Niakhaté (Sénégal) en a notamment profité pour célébrer le succès sénégalais lors de la CAN.

Cinq joueurs de l'OL étaient sur les terrains samedi pour des matchs internationaux. Plusieurs jeunes déjà, avec les équipes de France U17 et U19. Honneur aux benjamins, conduits par Kénan Doganay et Adil Hamdani. Par rapport à la précédente victoire contre la Slovénie mercredi (2-0), José Alcocer avait intégralement changé son 11 face à la Macédoine du Nord.

Les U17 proches de l'Euro, les U19 gardent leurs chances

Cela profitait à l'ailier, qui était titulaire. Menés suite à un penalty (22e), les Bleuets ont vite réagi (1-1, 23e), avant de passer en tête à l'heure de jeu. Avec ce second succès, ils prennent seuls les commandes de la poule. Un nul suffira contre l'Allemagne mardi pour voir l'Euro entre mai et juin, mais attention car un revers qualifierait leur adversaire.

Chez les U19, on attendait le rebond. Après le 2-2 face à la Norvège, les protégés de Bernard Diomède ont bénéficié d'un doublé d'Enzo Molebe pour battre la Suisse (2-1). La Croatie reste en tête avec six unités, donc les Français devront l'emporter le 31 mars afin de participer au championnat d'Europe en juin et juillet. Kahlis Merah est entré pour le dernier quart d'heure.

90 minutes pour Niakhaté face au Pérou

Enfin, dans les sélections A, Moussa Niakhaté a bien célébré la CAN au Stade de France. Les Sénégalais, malgré la défaite sur tapis vert prononcée le 17 mars, ont fêté le "titre", avant de dominer le Pérou 2 à 0. Le défenseur a disputé toute la rencontre aux côtés de Mamadou Sarr. Prochaine sortie contre la Gambie mardi pour les Lions de la Teranga.

En revanche, ce fut nettement plus compliqué pour Tanner Tessmann et les États-Unis. Opposés à la Belgique du côté d'Atlanta, les Américains ont concédé un lourd revers : 5-2. Pas rassurant avant leur Coupe du monde. Le milieu rhodanien est resté sur la pelouse durant 63 minutes pour sa 13e cape. Prochain défi, le duel contre le Portugais dans la nuit de mardi à mercredi.