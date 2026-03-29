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Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

OL Lyonnes : 2 matchs sans victoire, une première depuis 2022

  • par Gwendal Chabas

    • En ne parvenant pas à dominer Strasbourg samedi (2-2), OL Lyonnes a vécu son deuxième match consécutif sans succès. Cela ne lui était plus arrivé depuis octobre 2022.

    On attendait une réaction, tout juste OL Lyonnes a-t-il sauvé l'honneur en ne perdant pas pour la première fois en championnat depuis mai 2024. Samedi à Strasbourg, avec une équipe entièrement remaniée, Jonatan Giráldez et ses troupes ont livré une copie en-deçà des standards attendus (2-2). Menés à deux reprises, ils ont réagi pour égaliser rapidement, mais en étant incapables de prendre le dessus sur la défense alsacienne.

    Après la défaite à Wolfsburg, ça fait donc deux rencontres sans succès pour les Lyonnaises. Ça ne leur était plus arrivé depuis octobre 2022. Dirigée par Sonia Bompastor, l'équipe avait entamé sa campagne de Ligue des champions par une correction face à Arsenal (1-5) et un nul chez la Juventus (1-1) à une semaine d'intervalle. Trois ans et demi donc qu'elle n'avait pas connu une telle "série". À l'issue de la saison, les Rhodaniennes avaient remporté le triplé national, mais perdu en quarts de finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

    Trois entraînements avant Wolfsburg

    Le scénario se répétera-t-il jeudi lors de la seconde manche à domicile* ? Pour l'éviter, il faudra sortir une bien meilleure partition que ce que nous avons vu sur les 180 dernières minutes. Offensivement et défensivement, les coéquipières de Wendie Renard devront en faire beaucoup plus, en particulier sur les transitions et sur les attaques placées. Avec trois séances d'entraînement à partir de lundi pour travailler ces domaines spécifiques.

    * Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.

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