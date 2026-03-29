La fin du match entre l'OL et le Celta de Vigo a été émaillée par plusieurs incidents. Pour les faits commis dans le stade, l'UEFA a sanctionné le club espagnol.

Au-delà de la défaite qui alourdit le bilan lyonnais (0-2), le 8e de finale retour entre l'OL et le Celta de Vigo s'est terminé par de tristes images. Notamment avec des heurts entre supporters dans le stade. Des fumigènes sont partis du parcage visiteurs pour atterrir sur les spectateurs rhodaniens. De quoi provoquer quelques bousculades. En dehors de l'enceinte, des bagarres ont éclaté à la Guillotière, et un Galicien a été blessé à l'arme blanche.

Presque 30 000 euros d'amende pour Vigo

Forcément, l'UEFA a récupéré le dossier pour le passer en commission de discipline. Cette semaine, l'instance européenne a prononcé des sanctions à l'encontre du club espagnol. Il a écopé de 29 500 euros d'amende, dont 15 000 pour les jets d'objets et 1 500 euros pour l'usage de feux d'artifice. Des actes qu'avait condamnés la formation de la province de Pontevedra.

L'usage d'un pointeur laser lui coûtera 8 000 euros de plus. Sans oublier les 6 000 euros pour la "conduite inappropriée de l'équipe". L'OL, lui, échappe à toute sanction après ces incidents. Mais dix jours après le triste dénouement de ce match, c'est surtout le résultat qui a du mal à passer du côté de Décines.