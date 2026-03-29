Actualités
Les supporters du Celta au Parc OL
Les supporters du Celta au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le Celta sanctionné pour le comportement de ses supporters face à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • La fin du match entre l'OL et le Celta de Vigo a été émaillée par plusieurs incidents. Pour les faits commis dans le stade, l'UEFA a sanctionné le club espagnol.

    Au-delà de la défaite qui alourdit le bilan lyonnais (0-2), le 8e de finale retour entre l'OL et le Celta de Vigo s'est terminé par de tristes images. Notamment avec des heurts entre supporters dans le stade. Des fumigènes sont partis du parcage visiteurs pour atterrir sur les spectateurs rhodaniens. De quoi provoquer quelques bousculades. En dehors de l'enceinte, des bagarres ont éclaté à la Guillotière, et un Galicien a été blessé à l'arme blanche.

    Presque 30 000 euros d'amende pour Vigo

    Forcément, l'UEFA a récupéré le dossier pour le passer en commission de discipline. Cette semaine, l'instance européenne a prononcé des sanctions à l'encontre du club espagnol. Il a écopé de 29 500 euros d'amende, dont 15 000 pour les jets d'objets et 1 500 euros pour l'usage de feux d'artifice. Des actes qu'avait condamnés la formation de la province de Pontevedra.

    L'usage d'un pointeur laser lui coûtera 8 000 euros de plus. Sans oublier les 6 000 euros pour la "conduite inappropriée de l'équipe". L'OL, lui, échappe à toute sanction après ces incidents. Mais dix jours après le triste dénouement de ce match, c'est surtout le résultat qui a du mal à passer du côté de Décines.

    à lire également
    À Angers, l'OL défiera l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 29 Mar 26 à 12 h 05

      Il faudra arriver un jour à ce que ce soit les supporteurs responsables qui payent les amendes, normalement ils devraient plus y revenir après...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    À Angers, l'OL défiera l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 12:40
    Les supporters du Celta au Parc OL
    Le Celta sanctionné pour le comportement de ses supporters face à l'OL 11:50
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : 2 matchs sans victoire, une première depuis 2022 11:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL - Internationaux : les jeunes gagnent, Niakhaté fête la CAN 10:10
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Jonatan Giráldez estime que OL Lyonnes a manqué de réussite à Strasbourg 09:25
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    À 10 et avec beaucoup d'absents, la réserve de l'OL craque chez le leader 08:40
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    Une gestion mentale à avoir pour l'OL sur ce sprint final 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick : une valeur marchande en hausse depuis son arrivée à l'OL 07:30
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    À Strasbourg, OL Lyonnes ne se rassure pas (2-2) 28/03/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez Strasbourg - OL Lyonnes 28/03/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    OL Lyonnes avec Sombath, Yohannes ou encore Katoto face à Strasbourg 28/03/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Mercato : la valeur de ces joueurs de l'OL monterait en flèche 28/03/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Coupe de France : OL Lyonnes retrouvera Strasbourg le 5 avril à 16 heures 28/03/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : le programme des U14 au Tournoi de Sens 28/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : Mathys de Carvalho titulaire et vainqueur avec le Portugal U20 28/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    À Strasbourg, OL Lyonnes cherchera des clés avant Wolfsburg 28/03/26
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Billetterie en hausse, droits TV en berne... Le produit des activités de l'OL dévoilé 28/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut