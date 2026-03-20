Venus en nombre à Décines, les supporters du Celta de Vigo ont laissé éclater leur joie suite à la qualification. Cela a valu quelques heurts avec des supporters de l’OL en tribune ouest.

Un mur bleu. Jeudi soir, le parcage visiteurs du Parc OL avait fait le plein pour le huitième retour de Ligue Europa (0-2). Les près de trois mille supporters du Celta de Vigo ont rapidement pris place dans l'espace du troisième anneau du stade qui leur était réservé. Mais ils étaient en réalité bien plus nombreux. Sur l’ouverture du score de Javi Rueda, la joie entendue dans la tribune ouest a montré que les fans galiciens avaient pris place ailleurs que dans le parcage visiteurs. La partie VIP réservée au Celta près du banc de touche espagnol a laissé éclater sa joie sur le but libérateur de Jutglà. Et cela n’a pas forcément plu à certains supporters de l’OL.

Deux fumigènes partis du parcage

Un début d’échauffourée a vu le jour, obligeant ainsi la sécurité du stade à intervenir rapidement pour rétablir l’ordre. Seulement, cette prise à partie en tribune ouest n’a pas été le seul incident ayant entraîné la colère du public et notamment des virages. Sur ce deuxième but, deux fumigènes sont partis du parcage visiteurs. Ils ont ainsi atterri quelques mètres en dessous sur la tête des supporters lyonnais. Un acte condamnable.