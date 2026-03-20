Giraldez après OL - Celta (0-2) : "Un jour historique pour le club"

  • par David Hernandez

    • Bien aidé par le rouge de Moussa Niakhaté, Claudio Giraldez a remporté son combat tactique face à Paulo Fonseca. Le coach du Celta savourait "ce jour historique" au Parc OL.

    Cela faisait près d'une décennie que le Celta de Vigo n'avait plus goûté aux soirées européennes. En cette saison 2025-2026, le club espagnol retrouvait certains amours passés. Cette campagne de Ligue Europa risque de rentrer au Panthéon de la ville galicienne. Jeudi soir, le Celta est allé décrocher une place en quarts de finale sur la pelouse de l'OL en gagnant 2-0 après le nul 1-1 concédé à la maison à l'aller.

    La joie au coup de sifflet final était à la hauteur de l'exploit ressenti par les joueurs de Claudio Giraldez. Le technicien de 38 ans ne pouvait cacher sa satisfaction après le match. "Nous avons livré un match très complet dans un stade où régnait une telle ambiance, face au leader de la phase de groupes, et nous avons fait un match exceptionnel. Je suis très fier des garçons, du club et de ce que nous accomplissons, a résumé l'entraîneur des Celestes. C'est une journée historique."

    "On réalise à quel point ce sport est beau"

    Propulsé sur le banc du Celta il y a deux ans, en lieu et place de Rafael Benítez, Claudio Giraldez a sauvé son club de la relégation. Il l'a ensuite qualifié pour l'Europe avant de vivre désormais cette épopée. Quand Paulo Fonseca risque de s'attirer quelques critiques sur la gestion de ce huitième de finale, son homologue pourrait bien avoir une statue à son nom à Vigo s'il continue ainsi. "Nous savons ce que cela représente d’être en quarts de finale de l’Europa League. C’est une véritable fête, nous sommes retournés sur le terrain, pour faire un rappel avec le public, comme des artistes. C’est magnifique ce que nous vivons et à quel point ce sport est beau, comment il rassemble les gens."

    L'accueil en Galice tard dans la nuit de jeudi à vendredi a lui aussi été à la hauteur de l'exploit du Celta.

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