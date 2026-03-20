Tous deux exclus jeudi soir, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico manqueront la reprise de la Coupe d'Europe la saison prochaine, si qualification de l'OL il y a en Ligue 1.

L'un a eu un vrai impact sur le huitième de finale retour de Ligue Europa, l'autre a été bien plus anecdotique. Pourtant, les deux rouges reçus par l'OL contre le Celta de Vigo sont aussi le symbole de la défaillance de certains cadres jeudi soir à Décines. En laissant ses coéquipiers à dix contre onze pendant quatre-vingt minutes, Moussa Niakhaté a malencontreusement mis à mal le plan de jeu souhaité par Paulo Fonseca. Cela aurait pu être le cas dès la 1re minute de jeu quand Nicolas Tagliafico a essuyé ses crampons sur la cheville de Rueda en pleine surface de réparation. L'Argentin est passé entre les gouttes, mais n'a finalement pas plus fini la rencontre que son coéquipier.

Deux défenseurs en moins pour la reprise

Tous deux exclus dans ce huitième de finale retour, Niakhaté et Tagliafico manqueront donc le prochain match européen qu'ils disputeront que ce soit avec l'OL ou un autre club. Ce ne sera donc pas avant la saison prochaine avec cette élimination précoce de la formation lyonnaise. Reste d'ailleurs à savoir si le rouge direct récolté par le Sénégalais lui fera manquer plus d'un match ou non... Quoi qu'il en soit, si l'OL arrive à se qualifier en Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, il sait déjà qu'il devra faire sans deux de ses défenseurs.