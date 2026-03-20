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Nicolas Tagliafico lors d'OL - Celta
Nicolas Tagliafico lors d’OL – Celta (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Niakhaté et Tagliafico manqueront le début de la prochaine campagne européenne

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Tous deux exclus jeudi soir, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico manqueront la reprise de la Coupe d'Europe la saison prochaine, si qualification de l'OL il y a en Ligue 1.

    L'un a eu un vrai impact sur le huitième de finale retour de Ligue Europa, l'autre a été bien plus anecdotique. Pourtant, les deux rouges reçus par l'OL contre le Celta de Vigo sont aussi le symbole de la défaillance de certains cadres jeudi soir à Décines. En laissant ses coéquipiers à dix contre onze pendant quatre-vingt minutes, Moussa Niakhaté a malencontreusement mis à mal le plan de jeu souhaité par Paulo Fonseca. Cela aurait pu être le cas dès la 1re minute de jeu quand Nicolas Tagliafico a essuyé ses crampons sur la cheville de Rueda en pleine surface de réparation. L'Argentin est passé entre les gouttes, mais n'a finalement pas plus fini la rencontre que son coéquipier.

    Deux défenseurs en moins pour la reprise

    Tous deux exclus dans ce huitième de finale retour, Niakhaté et Tagliafico manqueront donc le prochain match européen qu'ils disputeront que ce soit avec l'OL ou un autre club. Ce ne sera donc pas avant la saison prochaine avec cette élimination précoce de la formation lyonnaise. Reste d'ailleurs à savoir si le rouge direct récolté par le Sénégalais lui fera manquer plus d'un match ou non... Quoi qu'il en soit, si l'OL arrive à se qualifier en Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, il sait déjà qu'il devra faire sans deux de ses défenseurs.

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    3 commentaires
    1. granadino
      granadino - ven 20 Mar 26 à 11 h 56

      Oui bon à voir si ils seront encore là...

      Niakhaté malgré ses derniers matches où il craque mentalement, il reste un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Je serai pas surpris qu'il recoive de belles propositions cet été.

      Tagliafico ira peut être jusqu'à la fin de son contrat pour une dernière année ici. Il commence à être sur la limite physiquement, souvent battu et obligé d'être à la faute. Ce sera sûrement une dernière saison en tant que remplaçant. Sachant qu'Abner n'est vraiment pas au niveau, il va falloir recruter à ce poste.

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    2. Bioman
      Bioman - ven 20 Mar 26 à 11 h 58

      Je ne sais pas si cela sera vraiment préjudiciable à l'OL.
      Je ne vois pas Tagliafico continuer son expérience. Il a, certes, prolongé dans les conditions que nous connaissons, cependant, après la mondial, je le vois se trouver une expérience plus rémunératrice.

      Pour Niakhaté, faut voir, mais la nécessité de se séparer d'éléments qui pourraient être rémunérateurs va se préciser...

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    3. Avatar
      Outlander - ven 20 Mar 26 à 11 h 58

      Pas sûr qu'ils soient encore chez nous la saison prochaine. Pour moi Tagliafico a livré le match le plus dégueulasse de sa carrière lyonnaise. D'ailleurs cet arbitre et ce VAR nullissime ne l'ont pas exclu dès la 2ᵉ minutes, incompréhensible.
      Le mode argentin détestable qui rappelle cette sélection de boucher...

      Signaler

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