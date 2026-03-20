Des rixes ont éclaté dans le quartier de la Guillotière à l'issue de la rencontre entre le Celta et l'OL. Un supporter galicien a été blessé à l'arme blanche.

C’était précisément ce que l’UEFA et la préfecture du Rhône avaient tenté d’anticiper. À l’approche du huitième de finale retour de Ligue entre l’OL et le Celta jeudi (0-2), le climat autour de la rencontre s’annonçait particulièrement tendu. D’abord car les deux formations disputaient un match capital, mais surtout en raison de l’hostilité entre leurs supporters. En effet, à la veille du match aller, des fans lyonnais avaient été pris à partie dans un bar du centre-ville de Vigo. Pour prévenir d’éventuelles représailles, l’UEFA avait reclassé la rencontre en niveau de risque 3 sur 5, tandis que la préfecture du Rhône avait pris un arrêté d’encadrement à l'encontre des supporters visiteurs.

Des premières tensions à Décines

Mais le pire n’a finalement pas pu être évité après l’élimination de l’OL jeudi soir. Si des premières frictions ont émergé dans le stade juste avant le coup de sifflet final, où des supporters galiciens avaient lancé des fumigènes en direction de la tribune inférieure Ouest, le calme semblait pourtant être revenu quelques minutes plus tard. Une accalmie de très courte durée. Selon les informations de nos confrères d’Actu Lyon, des affrontements auraient éclaté dans les rues de Lyon vers minuit et demi. Après avoir quitté le Parc OL, des supporters espagnols se seraient rendus dans un bar du 3e arrondissement pour célébrer la qualification de leur équipe. Peu avant une heure du matin, ces derniers auraient tenté de regagner leurs hébergements en bus, mais l’accès leur aurait été refusé en raison de l’agressivité de ces derniers.

Le chaos à la Guillotière

Les Galiciens auraient alors poursuivi leur trajet à pied en direction de la Guillotière, en provoquant des troubles sur la voie publique. Ils auraient pris pour cible des riverains ou des passants à l’aide de mortiers. Les forces de l’ordre seraient alors intervenues, mais la situation se serait rapidement embrasée. Dans la rue Sébastien-Gryphe, un supporter du Celta a été violemment passé à tabac et blessé à l’arme blanche. Touché au pied et au bras, il a ensuite été pris en charge à l’hôpital Édouard-Herriot. Une mineure, possiblement impliquée dans les faits, aurait été interpellée par les forces de l’ordre.