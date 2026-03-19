Après les affrontements survenus en marge du match aller, les près de 2 700 supporters du Celta seront encadrés. Un arrêté de périmètre encadrera leur déplacement dans le Rhône.
Réussir à garder le calme à Décines. À l’approche du huitième de finale retour entre l’OL et le Celta, prévu ce jeudi (18h45), la sécurité autour de la rencontre s’impose comme une question majeure. En cause : l’agression de supporters lyonnais dans un bar de Vigo, à la veille du match aller (1-1).
Pour ce déplacement, près de 2 700 supporters galiciens prendront place dans le parcage visiteur. Un contingent important qui a poussé les instances à renforcer la sécurité autour de la rencontre. D’abord lorsque l’UEFA a reclassé le niveau de risque de la rencontre à 3 sur 5. Mais aussi avec la publication d’un arrêté préfectoral encadrant strictement les agissements des fans espagnols lors du jour du match.
Un arrêté de périmètre
C’est sous la forme d’un arrêté de périmètre que la préfecture du Rhône a détaillé ses mesures : "Le jeudi 19 mars, à partir de 8h00 et jusqu’à minuit, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Celta, ou se comportant comme tel, l’accès au stade hors parcage et à ses abords […] sera interdit".
La préfecture rappelle également aux supporters espagnols présents pour la rencontre qu’il leur est fait "obligation d’emprunter les navettes depuis le parking P0 d’Eurexpo" en direction du Parc OL. Elle précise enfin que tout non-respect de ces règles les exposerait à "des sanctions pénales". Une fermeté qui devrait permettre aux supporters du Parc OL de se concentrer uniquement sur cette rencontre capitale.
Montrons que nous sommes plus intelligents qu'eux
Le stade sera loin de faire le plein ; la barre de 40k va être péniblement atteinte , du fait de l'horaire pourri , du manque de prestige de l'adversaire , et de la politique tarifaire ( corrigé in extrémis mais trop tard , par les packs after work et les places mystère )
"Outre l’horaire classique de 21 heures et des prix d’emblée raisonnables, l’aura d’un Manchester United a a contrario évidemment compté dans l’engouement populaire du quart de finale de C3 aller au Parc OL (53.771 spectateurs) au printemps dernier. Dans l'entre-deux-tours des élections municipales, même Jean-Michel Aulas n’a pas aidé l’OL. L’ancien emblématique président du club a ainsi programmé un rassemblement ce jeudi soir sur la place des Terreaux, poussant des supporteurs lyonnais à choisir leur priorité."
Sacré Jean mimi ; il n'a plus du tout la tête à son "institution" .
https://www.20minutes.fr/sport/football/ligue_europa/4212252-20260319-ol-celta-vigo-pourquoi-stade-loin-etre-plein-tournant-europeen