Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après les affrontements survenus en marge du match aller, les près de 2 700 supporters du Celta seront encadrés. Un arrêté de périmètre encadrera leur déplacement dans le Rhône.

Réussir à garder le calme à Décines. À l’approche du huitième de finale retour entre l’OL et le Celta, prévu ce jeudi (18h45), la sécurité autour de la rencontre s’impose comme une question majeure. En cause : l’agression de supporters lyonnais dans un bar de Vigo, à la veille du match aller (1-1).

Pour ce déplacement, près de 2 700 supporters galiciens prendront place dans le parcage visiteur. Un contingent important qui a poussé les instances à renforcer la sécurité autour de la rencontre. D’abord lorsque l’UEFA a reclassé le niveau de risque de la rencontre à 3 sur 5. Mais aussi avec la publication d’un arrêté préfectoral encadrant strictement les agissements des fans espagnols lors du jour du match.

Un arrêté de périmètre

C’est sous la forme d’un arrêté de périmètre que la préfecture du Rhône a détaillé ses mesures : "Le jeudi 19 mars, à partir de 8h00 et jusqu’à minuit, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Celta, ou se comportant comme tel, l’accès au stade hors parcage et à ses abords […] sera interdit".

La préfecture rappelle également aux supporters espagnols présents pour la rencontre qu’il leur est fait "obligation d’emprunter les navettes depuis le parking P0 d’Eurexpo" en direction du Parc OL. Elle précise enfin que tout non-respect de ces règles les exposerait à "des sanctions pénales". Une fermeté qui devrait permettre aux supporters du Parc OL de se concentrer uniquement sur cette rencontre capitale.