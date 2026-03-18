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Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Celta : l’UEFA relève le niveau de risque de la rencontre

  • par David Hernandez

    • Suite aux affrontements entre supporters du Celta de Vigo et de l’OL en Espagne, l’UEFA et la préfecture du Rhône ont relevé le niveau de risque entourant la rencontre. Il est désormais à 3 sur 5.

    Il risque d’y avoir de l’électricité dans l’air jeudi soir au coup d’envoi d’OL - Celta de Vigo à 18h45. Après le match nul à l’aller (1-1), tout reste ouvert pour une qualification en quart de finale de la Ligue Europa. Les joueurs de Paulo Fonseca et de Claudio Giráldez vont donc se rendre coup pour coup dans le but d'atteindre le top 8 de la compétition européenne. Mais c’est bien en tribunes ou, du moins, autour du Parc OL que l’UEFA craint des débordements. En ce sens, l’instance européenne a choisi de relever le niveau de risque qui entoure cette rencontre entre l’OL et le Celta, passant dorénavant à 3 sur 5.

    La crainte de représailles des supporters lyonnais

    La cause ? La présence de près de 2 700 supporters espagnols à Décines, mais ce n’est pas une surprise. Le parcage visiteurs a affiché complet en seulement quelques minutes au sein du club espagnol. Ce qui était moins prévisible concerne les affrontements qui ont eu lieu jeudi dernier à Vigo en marge du match aller. La veille de la première manche, des ultras du club galicien avaient profité de la présence de supporters lyonnais dans un bar pour les attaquer, donnant lieu à une scène de violence l’espace de quelques minutes. De quoi pousser l’UEFA et la préfecture du Rhône à prendre les devants concernant jeudi soir.

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