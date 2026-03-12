Ligue Europa : l'OL ramène un nul de Vigo et reste en vie

Mené au score contre le cours du jeu, l'OL a encore dû puiser dans ses réserves pour aller arracher un nul en fin de match (1-1). Tout reste ouvert avec le match retour jeudi prochain à Décines.

De notre envoyé spécial à Vigo.

La fameuse loi des séries. Il y a encore trois semaines, on se demandait si cet OL 2025-2026 allait égaler et dépasser un vieux de 20 ans. Avec treize victoires de suite, tout l’environnement lyonnais voyait ses espérances dans cette saison être revues à la hausse. Et puis le château de cartes, déjà un peu bancal dans les derniers succès, s’est effondré depuis trois semaines et le revers à Strasbourg. Les joueurs lyonnais répètent sans cesse qu’ils s’attendait à ne pas tout gagner jusqu’à la fin de la saison, mais ils ne s’attendaient pas à ce que ces contreperformances s’étirent dans le temps.

Pourtant, ce jeudi soir, l’OL vient d’enchaîner une cinquième rencontre sans victoire, et un troisième nul de suite dans cette série. Ce 1-1, les Lyonnais s’en contenteront, mais ils auraient clairement mérité un petit truc en plus. Pendant 90 minutes, les joueurs de Paulo Fonseca ont eu la maitrise du ballon et de jeu, mais dû courir après le score suite à l’ouverture du score du Celta à la 26e.

Kango n'a pas eu froid aux yeux

Pour cette première manche à Vigo, Paulo Fonseca n’avait logiquement pas fait souffler ses cadres comme Tolisso, Yaremchuk ou Endrick. L’OL se présentait avec la grosse équipe, enfin celle qui doit composer avec toutes les blessures du moment. Certaines ont encore clairement manqué au jeu lyonnais ce jeudi soir. Dans le 3-5-1-2, concocté par Fonseca, la prise d’initiative sur les ailes d’un Moreira a fait défaut. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu le jeune Steeve Kango ne pas voir froid aux yeux pour sa première en professionnel. Utilisé comme piston, l’ancien du FC Vaulx en Velin a utilisé sa puissance et sa vitesse pour mettre à mal Mingueza, qui sera d’ailleurs suspendu au retour. Borja Iglesias le sera aussi après avoir pris un rouge à la 54e minute. Une infériorité numérique qui a encore plus poussé le Celta à reculer. Car même à onze contre onze, la formation galicienne n’avait pas proposé grand-chose.

Himbert entre et se blesse

Pourtant, c’est bien elle qui menait à la pause suite à un contre rondement mené et conclu par Rueda à la 26e minute. Sans un gros arrêt de Greif, le score aurait même pu être plus lourd et plus problématique à la mi-temps. Car malgré sa domination, l’OL ne s’est pas montré dangereux, hormis une frappe d’Endrick que le parcage lyonnais a pensé au fond des filets (30e). Mais dans un jeu trop arrêté, difficile de mettre à mal le bloc solide du Celta. En deuxième, ce fut le même scénario avec des occasions plus franches. Une frappe du Brésilien repoussée par Radu (52e), un poteau de Kango (73e) ou encore une tête de Yaremchuk (76e). A force de pousser, l’OL a été récompensé, bien aidé par l’erreur de Radu qui a laissé passer la frappe d’Endrick sous lui. 1-1, un moindre mal pour les Lyonnais avec le retour jeudi prochain.