Ligue Europa : l'OL ramène un nul de Vigo et reste en vie

Mené au score contre le cours du jeu, l'OL a encore dû puiser dans ses réserves pour aller arracher un nul en fin de match (1-1). Tout reste ouvert avec le match retour jeudi prochain à Décines.
De notre envoyé spécial à Vigo.
La fameuse loi des séries. Il y a encore trois semaines, on se demandait si cet OL 2025-2026 allait égaler et dépasser un vieux de 20 ans. Avec treize victoires de suite, tout l’environnement lyonnais voyait ses espérances dans cette saison être revues à la hausse. Et puis le château de cartes, déjà un peu bancal dans les derniers succès, s’est effondré depuis trois semaines et le revers à Strasbourg. Les joueurs lyonnais répètent sans cesse qu’ils s’attendait à ne pas tout gagner jusqu’à la fin de la saison, mais ils ne s’attendaient pas à ce que ces contreperformances s’étirent dans le temps.
Pourtant, ce jeudi soir, l’OL vient d’enchaîner une cinquième rencontre sans victoire, et un troisième nul de suite dans cette série. Ce 1-1, les Lyonnais s’en contenteront, mais ils auraient clairement mérité un petit truc en plus. Pendant 90 minutes, les joueurs de Paulo Fonseca ont eu la maitrise du ballon et de jeu, mais dû courir après le score suite à l’ouverture du score du Celta à la 26e.
Kango n'a pas eu froid aux yeux
Pour cette première manche à Vigo, Paulo Fonseca n’avait logiquement pas fait souffler ses cadres comme Tolisso, Yaremchuk ou Endrick. L’OL se présentait avec la grosse équipe, enfin celle qui doit composer avec toutes les blessures du moment. Certaines ont encore clairement manqué au jeu lyonnais ce jeudi soir. Dans le 3-5-1-2, concocté par Fonseca, la prise d’initiative sur les ailes d’un Moreira a fait défaut. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu le jeune Steeve Kango ne pas voir froid aux yeux pour sa première en professionnel. Utilisé comme piston, l’ancien du FC Vaulx en Velin a utilisé sa puissance et sa vitesse pour mettre à mal Mingueza, qui sera d’ailleurs suspendu au retour. Borja Iglesias le sera aussi après avoir pris un rouge à la 54e minute. Une infériorité numérique qui a encore plus poussé le Celta à reculer. Car même à onze contre onze, la formation galicienne n’avait pas proposé grand-chose.
Himbert entre et se blesse
Pourtant, c’est bien elle qui menait à la pause suite à un contre rondement mené et conclu par Rueda à la 26e minute. Sans un gros arrêt de Greif, le score aurait même pu être plus lourd et plus problématique à la mi-temps. Car malgré sa domination, l’OL ne s’est pas montré dangereux, hormis une frappe d’Endrick que le parcage lyonnais a pensé au fond des filets (30e). Mais dans un jeu trop arrêté, difficile de mettre à mal le bloc solide du Celta. En deuxième, ce fut le même scénario avec des occasions plus franches. Une frappe du Brésilien repoussée par Radu (52e), un poteau de Kango (73e) ou encore une tête de Yaremchuk (76e). A force de pousser, l’OL a été récompensé, bien aidé par l’erreur de Radu qui a laissé passer la frappe d’Endrick sous lui. 1-1, un moindre mal pour les Lyonnais avec le retour jeudi prochain.
Endrick casse les couilles a tout le monde avec ses frappes de merde. 56 frappes a 35m du but a chaque fois dans le bide des défenseurs. Il sert a rien
C'est ton commentaire qui casse les couilles et qui ne sert à rien ! Malgré les frappes de 35m c'est lui qui a été le plus dangereux dans ce match dans nos offensifs. Supportez un autre club.
Dangereux ? 0 dangerosité ces frappes débiles
Il marque...
Il fait 2 super centre sur Tolisso et Yaremsuk...
Le seul qui crée qq chose devant...
Les autres, ils ont fait quoi devant ?
il marque sur un coup de chatte, les autres n'ont rien pu faire parce que dès que le ballon allait dans les pieds de cet ahuri il frappait et on perdait la balle
Il y a aussi un tir puissant (une frappe de merde) détourné par le gardien en corner
Je suis d accord
Son jeu est prévisible,
Le problème c est que personne n accélère pour déborder. Seul Kango a essayé.
Je ne reconnais plus Abner.
Ya pas un jeu en triangle dans la moitié de terrain adverse.
Du coup il s agace et tente la solution individuelle.
Quand tu joue 30 min a 10, normalement tu sors avec des crampes, ou tu simule pour gagner du temps.
Le celta n a même pas eu besoin
Fonseca plane avec Abner?
Bien sur que l'on reste en vie, et c'est archi mérité !💪
RV à Décines .....
Merci les gones .💖💙
Pas foutus de gagner à 11 contre 10 face à une équipe qu'on a une fois de plus maîtrisée....
Et nous voilà avec une série de deux défaites, une élimination après un nul, et deux "vrais")nuls.
Quel mois de mars pourri jusqu'à maintenant ! On attend qu'ils se reprennent face au Havre dimanche.
Ya pas Sulc
Y a pas Pavel, y a pas Afonso, y a pas Malick, y a pas Ruben, y a pas Ernest, y a pas Ainsley, y a plus Rémi, et alors ? Ça empêchait l'équipe de gagner ?
Elles font comment les équipes qui n'ont pas ces joueurs dans leur effectif ? Elles ne gagnent jamais ?
Non mais ta tout a fait raison le mois de mars est totalement naze et on est tres mauvais voila tout sauf qu'ils nous manquent 9 joueurs avec ceux qui ne sont pas qualifié, donc forcément si il te manque quasi une équipe c'est plus complexe mais je pense que sans Sulc l'OL n'est pas l'OL cette saison..
Les 5 derniers matchs le prouvent, on peut ajouter Afonso.
Je pense que tant qu'il sont pas la on gagnera pas..
Ton constat est inquiétant, surtout avec Le Havre qui se profile...
Bah le Havre fallait le faire reporter si on avais été malin..
Dommage de ne pas remporter ce match en supériorité numerique, la configuration du match retour convient parfaitement à Vigo à l'aise à l'extérieur qui va nous attendre..
Bon mais si on retrouve Sulc je regarderai le match.
C'est clair que son but sauve un peu son match. Sinon il a été catastrophique tout le long. 90% de ratés.
Abner était complètement perdu en 1ere mi temps également. Et ne savait pas aligner une passe à 5 mètres. Affligeant d'avoir des joueurs d'un niveau aussi médiocre en coupe d'Europe.
Et il y avait Himbert sur le banc...
C'est du foutage de gueule de la part de Fonseca de faire jouer notre latéral gauche remplaçant comme allier ???
J'aime pas les nuls en coupe d'Europe, généralement on se fait éliminer à cause de ça. West Ham et Manchester pour ne citer que ces deux derniers.
Franchement si c'est ça le 6ème de Liga, une équipe de bouchers qui met le bus dès le début à domicile, c'est dramatique pour ce championnat...
Belle équipe de merde, dire que jd36 nous fichait la trouille avec ce tirage 😂
Comme y a rien a dire de cette purge a part kango la bonne surprise , regarde ça
https://x.com/i/status/2032173623956373765
Incroyable échange
Ben n'empeche qu'on est loin d'être encore qualifié, comme je le dis plus haut les nuls au match aller ça nous réussit pas du tout.
Haha les amorties de Draper, magnifique échange ouai !
On a failli perdre mon vieux préféré sur cet échange. Mais quel spectacle!
C'est surtout dramatique pour le notre de championnat du coup non? 😉
Oui
C'est dramatique de lire des coms aussi négatifs.
Quel club réussirait avec 9 absents ?
On a dominé largement mais toutes ces absences devant font que nous manquons d'explosivité.
On est en ballottage favorable.
Allez l'OL
Bah pour le coup vu que l'OL a dominé tout du long et qu'on y va sans ligne offensive (alors qu'eux ont tous leurs titulaires) non je trouve que c'est plutôt affligeant pour la Liga, sachant que normalement c'est le championnat le plus technique.
Strictement rien à envier au football Espagnol, en tout cas pas à celui du Celto Viga !
Arrêtez de tirer sur l'ambulance .
C'est leur jeu Tonga, L'Atletico a fait 2 finale de C1 et remporter le championnat en jouant comme ca..
Liga ne veut pas dire Barca..
Le Celta joue à 10 pendant 40mn
"C'est leur jeu Tonga, L'Atletico a fait 2 finale de C1 et remporter le championnat en jouant comme ca.."
Euh rien à voir entre l'Atletico (et ses joueurs techniques pendant des années) et cette équipe de bouchers hein...
Je parle de style tu jeu l'Atletico a des joueurs technique, le Celta n'en a pas..
Ca tamponne et ca contre et ca tape le Real chez eux 0-2 comme ca cette saison
Laisse moi te répondre.
Mata, Niakhate, Tolisso sont titulaires tous les jours au barca, au réal et à l’athlético.
J’avais déjà dû intervenir pour expliquer à certains supporters qui avait peur du Celta que si on arrivait pas à passer cette équipe autant ne pas y aller et économiser le voyage.
Après Fonseca je suis désolé mais il arrivera à rien en continuant à être autant fragile mentalement.
Ce soir à 10 contre 11 avec 2 changements le match aurait changer du tout au tout.
Comment laisser Abner au milieu???
Je sais pas ??
Hamdani et Himbert serait rentrer à la 55 eme juste après l’explication le match on le gagne 10 fois !!!!
Pour le retour je suis même pas confiant.
La vérité Fonseca me fait flipper.
Un entraîneur amateur aurait fait les bons changements ce soir, c’était facile et évident encore pire à 10 contre 11.
Je comprend pas
Avec cette équipe là, vous vous attendiez à du football champagne ?
C'est ESSENTIELLEMENT L'EXTRÈME faiblesse de notre attaque qui nous a fait douter.
Sulc à la place de l'Ukrainien, et on se réjouirait d'une victoire à l'extérieur.
On est encore là, et bien là !
ALLEZ L'OL !
J’ai compris enfin !!!
J’ai enfin compris le logiciel à Fonseca.
Fonseca n’arrive pas à jouer sans son équipe.
Il ne sait pas s’adapter à l’adversaire.
Pendant le match j’en parle même pas.
Incroyable !!!
Karabec à gauche…alors qu’il a hamdani.
Une équipe du Celta encore plus faible que d’habitude.
Aucune réaction de notre staff, eux font 3 changements avant la 55 eme.
On est à 10 contre 11 pendant 40 minutes on a rien fait.
Faut pas me parler des absents ce soir, en face c’est très faible.
Un merah même a 50 % aurait fair du bien.
Pourquoi il fait pas rentrer Humbert à la mi temps.
Abner faut plus jamais le mettre en milieu…. Pitié pitié pitié.
Je suis d'avis avec toi, Fonseca, il est quand meme très moyen, je reste light mais c'est vraiment pas un grand coach, il a une bonne aura tout au plus ...
Soirée bien pourrie ,qui laissera beaucoup de regrets ? Pas vraiment , car au foot ,contrairement au patinage artistique, il n’y a pas de note artistique. Seuls les buts comptent. Et c’est là que ça se gâte franchement. Endrick ( malgré son but libérateur ) et son compère Yaremchuk , je leur mets 2/10 et je suis indulgent. Abner 1/10.
A contrario je suis sous le charme du jeune Kango.
Il faut espérer que le Celta ne ressuscite pas au groupama . Ça doit pouvoir passer mais ça n’est pas écrit d’avance .
La dynamique est perdue. ☹️
J'avais dit que le but était de rester en vie après l'aller vu nos absences et la nature piège de ce match.
Donc au final on peut dire objectif rempli.
Maintenant si on analyse, clairement ce qu'on a proposé est ultra pauvre, même à 11 vs 10.
Le but est clairement de survivre d'ici le retour de trève.
Sans même parler de Fofana et encore moins de Nuamah, les seuls retours de Moreira & Sulc seront déterminants.
Le point négatif c'est la blessure de Himbert.
Les points positifs c'est :
- retour à domicile
- grâce à ce but de raccroc, on sera pas en mission "remontada" au début du match retour
- retours possibles de blessure de Sulc et Moreira (c'est qu'a dit Fonseca en début de match, selon Canal Plus), ce qui changerait la face de l'équipe
- le Celta fera sans Mingueza (l'un de leur meilleurs passeurs) et surtout Iglesias (leur meilleur buteur) au retour
Et aussi félicitations à Kango et Hamdani, vraiment ces petits jeunes sont prometteurs !
D'accord sur tout.
J'ajoute que je suis extrêmement déçu par cette équipe espagnole... Iglesias semble un très bon joueur, et la défense centrale assure dans le domaine aérien, mais pour le reste, pfff... (ce soir en tout cas, car ils ne sont pas 6ème de liga par hasard)
Oui totalement d'accord les mecs jouent contre un OL avec 6 absents majeurs et mettent bus dès le début sans rien proposer.
Espérons qu'on va les exploser au retour !
A en lire certains et la façon dont ils cassent Endrick sans parler de ses "soutiens en attaque", notamment de l'Ukrainien je me demande... bon, je me tais....
Match typique d'une petite équipe: manque total d'idées et de réussite, pendant que le Celta Vigo a tiré une fois au but.
Alors certes, on peut arguer qu'on s'est trimballé une poisse de taille titan: entre la blessure d'Himbert, le tir de Kango sur le poteau, celui d'Hamdani à cinq centimètres, l'arrêt sur la tête de Yaremshuk... mais dans le jeu, sincèrement, on ne méritait pas mieux. Quelle manque d'intelligence à onze contre dix!
Mention spéciale à Endrick qui va être érigé en héros alors que son match s'est pour ainsi dire réduit à tenter 55 fois le même tir à bout portant dans le mollet d'un défenseur central. C'est passé une fois, j'espère que le gardien adverse est un copain à lui, parce qu'il lui a rendu un sacré service en faisant cette toile.
Kango, rien à dire: match irréprochable et il aurait mérité de marquer, c'était le seul qui tentait des choses et qui les réussissait. Pour le coup, c'est presque anormal qu'on ne l'ait pas vu plus tôt, surtout quand on voit depuis combien de temps AMN est sur les rotules.
Coup dur pour Himbert, j'espère qu'on ne va pas le perdre trop longtemps, mais une cheville qui tourne comme ça c'est minimum deux à trois semaines.
Belle entrée D'Hamdani, qui nous rappelle à quel point on a des solutions en réserve et que Fonseca devrait vraiment se décider à les utiliser plus.
Yaremshuk, je pense qu'on l'a recruté uniquement pour rappeler qu'il y a des joueurs sur terre qui ratent davantage de trucs qu'Endrick. Jeu de tête indigent, placement minable, on ne peut pas dire qu'il fasse peser une menace incessante sur une défense aux abois.
Je serais curieux de savoir ce que Greif et Niakhaté se sont dits sur leur petite engueulade, sinon.
Va supporter une autre équipe, une "grande" puisque l'OL est une "petite" !
moi je suis très satisfait , on a dominé tout le match , je pensais qu'on perdrait cette rencontre , en fait on les a totalement baladé , avec 9 absents !
Très étonné des commentaires archi négatifs alors que l'équipe fait au mieux avec les moyens du bord en attendant les retours ( et en gérant comme on peut l'enchainement de 3 matchs par semaine ce que la plupart semblent complètement ignorer ! ) .
Je partais très pessimiste aussi... un peu comme contre l'OM (alors qu'on a fait un super match)... et j'étais optimiste contre le Paris FC (où l'équipe a été méconnaissable)... Alors je tempère mon optimisme pour le match retour au groupama !
Je te le dis maintenant en toute honnêteté.
Je voulais pas parler pour leur porter la poisse.
Je m’attendais à une grosse victoire de l’OL même avec les absents.
Mais moi qui suit le championnat espagnol, c’est faible le Celta.
Le championnat espagnol est en crise financière et pas mal d’équipe n’arrive pas à recruter des gros joueurs.
Même le réal n’arrive plus à recruter.
Ils ont fait venir pas mal de stars y’a quelques années et survivent avec leur système de socios et la vente des maillots, mais ils ont un gros déficit et n’arrive plus à attirer des joueurs qui préfèrent les sous en Angleterre quite à jouer les doublons.
A part ceux qui se qualifie en ligue des champions, le reste ont des effectifs très limités.
Bref pour en revenir au Celta, je les ai vu jouer deux fois pour être honnête contre le réal et c’est pas terrible mais face au réal toutes les équipes en Espagne joue leur vie.
Enfin bref, avec notre équipe type et un Fonseca qui jouerait pas les bricoleurs on devait passer facilement face à une équipe qui a finit 16 eme des poules là où on a finit 1 er…..
Dans l'autre rencontre qui nous intéresse (adversaire potentiel en quart) Genk (8ème de Belgique) a battu Fribourg.
Et concernant nos potentiels adversaires en demi, Ferencvaros a battu Braga et le Pana a battu le Betis.
En l'état on se dirige donc vers un tableau (si on passe et que les vainqueurs des matches aller passent) :
- 8ème : Celta (dont a vu ce soir combien ils sont immondes techniquement)
- Quart : Genk
- Demi : Pana ou Ferencváros (même si évidemment le Betis est encore en course)
Je t'adore Junidu36 mais je continuerai à penser qu'on a une chatte incroyable au tirage (quand on voit que de l'autre côté y a Porto ou la Roma).
Pour moi c'est l'année ou jamais pour faire finale européenne.
A nous de pas tout gâcher !!!!
En finale, possibilité de rencontrer l'invincible FC Porto
Je serai surpris qu'on soit capable d'aller au bout, Fonseca n'est pas bon en coaching pendant les matchs
Oui j'ai pas voulu en parler ce soir... mais Fonseca je comprends pas ses choix ce soir...
Pourquoi Himbert et Hamdani entrent pas plus tôt pour créer le déséquilibre ?
Pourquoi Tessman et Mangala rentrent plutôt que Merah alors qu'on a besoin de technique dans les petits espaces ?
Pourquoi Abner, médiocre ce soir, reste aussi longtemps ?
etc etc
la voie est royale franchement , il faut faire l'effort de passer la semaine prochaine , ensuite on aura une toute autre équipe en avril et il y a vraiment un gros coup à jouer cette année .
" ensuite on aura une toute autre équipe en avril et il y a vraiment un gros coup à jouer cette année ."
Exactement !!!
Survivre d'ici la trêve et retrouver une vraie équipe en avril pour viser haut !!!
On a perdu la CdF mais entre l'Europa Ligue et même le top 4, on a encore de quoi faire !
ils attendaient de voir du football champagne , mais en ce moment on fait le dos rond , on limite les dégats , on est privé de nos attaquants , mais si on atteint la treve en étant qualifié et encore en course pour la LdC , la fin de saison sera passionnante .
Un seul et unique tir au but assez puissant et but. 😋
Tu oublies celui du même Endrick (mais qui me semblait sur la barre) que le gardien détourne
Ça me rappelle, Bayern OL de 2010
Tu joue longtemps en supériorité, mais tu préfères ne pas pousser pour la gagne.
Et au retour tu perd 0-3 chez toi...
Franchement on s'est fait chier pendant 1h15 avec 15 min de jeu. C'est moche à voir dans l'ensemble et je pense qu'on est aussi responsable de ce pauvre spectacle. Donc j'espère qu'il y aura une remise en question. Y a pas que le résultat qui compte.
La meilleure façon de gagner, c est de bien joué.
Possession 71 a 29%
XG 0,80 a 0,97....
Tout est dit avec ces 2 stats...
C est inadmissible d avoir aussi peu d occasion avec autant de possession
Dégoûté pour himbert...
C était un match pour lui.
Lui il décroche bien pour se mettre en bonne situation de frappe dans les petits espaces
Quand tu joue une équipe qui recule autant, 3 possibilités:
-Tes 2 attaquants qui font reculer le bloc adverse pour que tes milieux frappent aux 25m ( ya que endrik qui tentait de loin)
- tes joueurs de couloirs qui débordent. Kongo a essayé 2 fois. Trop peu
-les coups de pied arrêtés, dans la boîte. On les jouait tous a 2...
On est vraiment pas intelligent dans notre jeu.