Actualités
Marian Mouriño, présidente du Celta Vigo et Michele Kang, présidente de l'OL
Marian Mouriño, présidente du Celta Vigo et Michele Kang, présidente de l’OL

Mouriño - Kang : duel de présidentes pour Celta - OL

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi soir, le Celta de Vigo et l’OL s’affrontent pour la première fois de leur histoire. Ce huitième de finale de Ligue Europa a la particularité d'opposer deux clubs avec deux femmes comme présidentes.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Une première historique. Ce jeudi soir (21h), l’OL et le Celta de Vigo s’affronteront pour la première fois de leur histoire en compétition officielle. Ils avaient déjà croisé le fer en amical il y a presque trois ans, mais encore jamais sur la scène européenne. Ce sera désormais chose faite avec ce huitième de finale aller au stade Balaidos. En Galice, les joueurs de Paulo Fonseca tenteront de se mettre en position favorable pour une qualification avant le retour le 19 mars prochain au Parc OL.

    De cette première entre les deux clubs en ressort également un joli clin d’œil. L’opposition opposera en effet deux clubs qui sont dirigés par une femme. D’un côté, Marian Mouriño, la présidente du Celta de Vigo. De l’autre, Michele Kang, propulsée sur le devant de la scène l’été dernier avec la section masculine de l’OL.

    Deux femmes qui ont gagné le respect des supporters

    Dans un univers très masculin, cette particularité est forcément un joli message envoyé avec deux réussites bien distinctes. Devenue présidente pour prendre la suite de son père, Mouriño a sauvé le Celta d’une descente. Elle l'a ensuite ramené en Europe la saison passée, notamment avec l’intronisation de Claudio Giraldez. En remettant les racines galiciennes au centre du projet, l’Espagnole a gagné le respect des supporters. Du respect, il en est aussi question pour Michele Kang avec les fans de l’OL.

    Après avoir joué les alliés de John Textor au moment du rachat, l’Américaine a joué les sauveuses, en prenant la suite de son compatriote et en remettant au pot en juillet dernier pour éviter une descente administrative en Ligue 2. Ares ayant certifié par écrit qu’elle serait toujours en poste jusqu’à juin 2027, Kang espère bien connaitre encore un peu plus de succès. Ce Celta de Vigo - OL est finalement un peu la revanche de ces dames.

    à lire également
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : suspension confirmée de Morton pour OL - Monaco

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Marian Mouriño, présidente du Celta Vigo et Michele Kang, présidente de l'OL
    Mouriño - Kang : duel de présidentes pour Celta - OL 11:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : suspension confirmée de Morton pour OL - Monaco 10:15
    Miguel Roman, milieu du Celta de Vigo
    Le Celta retrouve Duran mais perd Roman avant d'affronter l’OL 09:30
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Celta - OL : l'épineuse question du latéral droit 08:45
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Malgré les blessures, l'OL inspire toujours la crainte en Europe 08:00
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Après OM - OL, Louis-Jean suspendu quatre matchs dont deux fermes 07:30
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Si on ne pense qu'à défendre contre le Celta, on est morts" 11/03/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Claudio Giráldez avant Celta - OL : "Endrick peut changer le match en une action" 11/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana face à Utrecht
    Celta - OL : sans surprise, Fofana n'est pas dans le groupe 11/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL : Kang signataire d’une tribune pour réformer le football français 11/03/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Celta - OL : près de 600 supporters lyonnais attendus à Balaídos 11/03/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre (3-0) : la réaction de Jonatan Giráldez  11/03/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Celta - OL : contrairement à Moreira, Fofana présent à l'ultime entraînement 11/03/26
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif 11/03/26
    Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL
    L'ancien DG de l'OL, Laurent Prud’homme, rebondit dans le Rhône 11/03/26
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après le Celta, l’OL ne rentrera que vendredi après-midi à Lyon 11/03/26
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : Nartey (OL) "pépite" de février ? 11/03/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : comment redresser la barre pour ne pas tout perdre en mars ? 11/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut