Mouriño - Kang : duel de présidentes pour Celta - OL

Ce jeudi soir, le Celta de Vigo et l’OL s’affrontent pour la première fois de leur histoire. Ce huitième de finale de Ligue Europa a la particularité d'opposer deux clubs avec deux femmes comme présidentes.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Une première historique. Ce jeudi soir (21h), l’OL et le Celta de Vigo s’affronteront pour la première fois de leur histoire en compétition officielle. Ils avaient déjà croisé le fer en amical il y a presque trois ans, mais encore jamais sur la scène européenne. Ce sera désormais chose faite avec ce huitième de finale aller au stade Balaidos. En Galice, les joueurs de Paulo Fonseca tenteront de se mettre en position favorable pour une qualification avant le retour le 19 mars prochain au Parc OL.

De cette première entre les deux clubs en ressort également un joli clin d’œil. L’opposition opposera en effet deux clubs qui sont dirigés par une femme. D’un côté, Marian Mouriño, la présidente du Celta de Vigo. De l’autre, Michele Kang, propulsée sur le devant de la scène l’été dernier avec la section masculine de l’OL.

Deux femmes qui ont gagné le respect des supporters

Dans un univers très masculin, cette particularité est forcément un joli message envoyé avec deux réussites bien distinctes. Devenue présidente pour prendre la suite de son père, Mouriño a sauvé le Celta d’une descente. Elle l'a ensuite ramené en Europe la saison passée, notamment avec l’intronisation de Claudio Giraldez. En remettant les racines galiciennes au centre du projet, l’Espagnole a gagné le respect des supporters. Du respect, il en est aussi question pour Michele Kang avec les fans de l’OL.

Après avoir joué les alliés de John Textor au moment du rachat, l’Américaine a joué les sauveuses, en prenant la suite de son compatriote et en remettant au pot en juillet dernier pour éviter une descente administrative en Ligue 2. Ares ayant certifié par écrit qu’elle serait toujours en poste jusqu’à juin 2027, Kang espère bien connaitre encore un peu plus de succès. Ce Celta de Vigo - OL est finalement un peu la revanche de ces dames.