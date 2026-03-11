Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes - Le Havre (3-0) : la réaction de Jonatan Giráldez 

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Pour son premier match après deux semaines de trêve internationale, OL Lyonnes a fait le travail contre Le Havre. Si tactiquement, Jonatan Giráldez  était content, l’Espagnol regrettait encore le manque d’efficacité.

    Comme souvent avec les matchs de reprise, il ne faut pas en attendre grand chose. Le match d’OL Lyonnes contre Le Havre mardi soir à Décines n’a pas échappé à la règle. Sous la fine pluie décinoise, les joueuses de Jonatan Giráldez n’ont pas livré leur meilleure partition de la saison. Cependant, l’entraîneur espagnol trouvait des points positifs dans cette victoire (3-0), qui assure la première place de la saison régulière aux Lyonnaises. Face au bloc bas havrais, Giráldez  a trouvé que son équipe avait été "tactiquement parfaite", mettant en avant notamment la capacité de ses joueuses "à passer sur les côtés et a multiplié les centres."

    "Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts"

    Malgré les trois buts inscrits, le mal d’OL Lyonnes était bien présent mardi soir au GOLTC. Ayant touché les montants à quatre reprises en première mi-temps, la formation rhodanienne n’est finalement rentrée aux vestiaires qu’avec deux buts d’avance. Suffisant certes pour réduire les espoirs du HAC, mais Jonatan Giráldez a encore regretté "ce manque d’efficacité. Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts". Trois ont été suffisants en Première Ligue, mais il faudra attendre des coéquipières d’Ada Hegerberg un peu plus de précision samedi face au PSG pour la finale de la Coupe LFFP, "un match très difficile". Mais pour décrocher un premier titre cette saison, il faudra s’en donner les moyens.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Revivez OL Lyonnes - Le Havre
    1 commentaire
    1. seb.66
      seb.66 - mer 11 Mar 26 à 14 h 44

      Je pense quand même qu'elles souffraient un peu "d'ivoirite"...!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre (3-0) : la réaction de Jonatan Giráldez  14:00
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Celta - OL : contrairement à Moreira, Fofana présent à l'ultime entraînement 13:05
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif 11:45
    Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL
    L'ancien DG de l'OL, Laurent Prud’homme, rebondit dans le Rhône 11:29
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après le Celta, l’OL ne rentrera que vendredi après-midi à Lyon 11:00
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : Nartey (OL) "pépite" de février ? 10:15
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : comment redresser la barre pour ne pas tout perdre en mars ? 09:30
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : play-offs et première place validés 08:46
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Celta - OL : "Lyonnais, on est là et bien là !", le chant qui veut résonner à Balaídos 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : il y avait bien main sur le penalty en fin de match 07:30
    OL Lyonnes - Le Havre mardi 10 mars 2026
    Pour sa reprise, OL Lyonnes fait le métier contre Le Havre (3-0) 10/03/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Revivez OL Lyonnes - Le Havre 10/03/26
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze 10/03/26
    Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
    Rémi Himbert passe pro avec l'OL 10/03/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Celta 10/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL : Tolisso prend la défense d'Endrick 10/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Première Ligue : OL Lyonnes - Le Havre disponible gratuitement ce mardi 10/03/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : pourquoi le report du Havre - OL n’a pas eu lieu 10/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut