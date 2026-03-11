Pour son premier match après deux semaines de trêve internationale, OL Lyonnes a fait le travail contre Le Havre. Si tactiquement, Jonatan Giráldez était content, l’Espagnol regrettait encore le manque d’efficacité.

Comme souvent avec les matchs de reprise, il ne faut pas en attendre grand chose. Le match d’OL Lyonnes contre Le Havre mardi soir à Décines n’a pas échappé à la règle. Sous la fine pluie décinoise, les joueuses de Jonatan Giráldez n’ont pas livré leur meilleure partition de la saison. Cependant, l’entraîneur espagnol trouvait des points positifs dans cette victoire (3-0), qui assure la première place de la saison régulière aux Lyonnaises. Face au bloc bas havrais, Giráldez a trouvé que son équipe avait été "tactiquement parfaite", mettant en avant notamment la capacité de ses joueuses "à passer sur les côtés et a multiplié les centres."

"Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts"

Malgré les trois buts inscrits, le mal d’OL Lyonnes était bien présent mardi soir au GOLTC. Ayant touché les montants à quatre reprises en première mi-temps, la formation rhodanienne n’est finalement rentrée aux vestiaires qu’avec deux buts d’avance. Suffisant certes pour réduire les espoirs du HAC, mais Jonatan Giráldez a encore regretté "ce manque d’efficacité. Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts". Trois ont été suffisants en Première Ligue, mais il faudra attendre des coéquipières d’Ada Hegerberg un peu plus de précision samedi face au PSG pour la finale de la Coupe LFFP, "un match très difficile". Mais pour décrocher un premier titre cette saison, il faudra s’en donner les moyens.