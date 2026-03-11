OL : Kang signataire d’une tribune pour réformer le football français

Sept président(e)s de clubs de Ligue 1, dont Michele Kang, sont montés au créneau pour dénoncer l’organisation et le déclin économique du football français vis-à-vis des grands championnats européens.

C'est un cri du coeur rendu public. Ce mercredi 11 mars, sept président(e)s de club de Ligue 1, dont fait partie Michele Kang, présidente de l’OL et d'OL Lyonnes, ont publié une tribune dans plusieurs journaux pour appeler à "une nécessaire et urgente réforme" du paysage footballistique français. Le texte, co-signé par les représentants du Paris FC, de l’OM, du RC Lens, du Havre AC du FC Metz et du Stade Rennais, pointe du doigt un rapport publié par l’UEFA dans lequel est détaillé : "L’affaiblissement économique du football professionnel français et son décrochage croissant avec les quatre ligues dominantes du continent (Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie)".

Un constat accablant, mais dont les dirigeants des clubs de Ligue 1 identifient l’une des causes :"Cette situation résulte, entre autres, de l’effondrement des droits de diffusion audiovisuelle au cours des dernières années. Jusqu’au début de la décennie, les droits de la Ligue 1 représentaient environ 700 millions d’euros par an en moyenne. Ils sont aujourd’hui près de trois fois moindres. Les droits audiovisuels ne représentent désormais plus que 19 % des revenus totaux des clubs de Ligue 1, contre 35 % à 46 % dans les autres grandes ligues européennes", peut-on lire dans la tribune.

"La création d’une société de clubs"

L’écart économique avec les grandes ligues européennes commence à peser lourdement sur le terrain. Alors les co-signataires n’hésitent pas à utiliser des mots forts : "Les conséquences sont déjà visibles. Au niveau sportif, ce déséquilibre affaiblit la compétitivité de nos clubs et pourrait, à terme, nous condamner à jouer les seconds rôles en Europe." Et pour inverser cette tendance, les dirigeants espèrent s’en remettre à une mobilisation des pouvoirs publics : "C’est pour enrayer ce risque de déclassement que nous avons décidé d’engager une démarche commune. Nous appelons les pouvoirs publics à accélérer la nécessaire et urgente réforme de la gouvernance du football professionnel français".

Pour se faire, ils comptent notamment sur une base légale existante pour pousser le dossier : "Une proposition de loi portée par les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin, adoptée à la quasi-unanimité au Sénat l’an dernier, a ouvert la voie. Pour remplacer l’actuelle Ligue nationale, dont le statut de simple association est devenu inadapté, elle permettrait la création d’une société de clubs, sur le modèle de ce qui existe déjà dans plusieurs grands championnats européens". Une proposition qui semblent être, à leurs yeux, la solution au déclin de l’organisation du football français rappelant que "La France ne doit pas perdre ce match !"