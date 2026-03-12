Celta - OL : Balaidos, pas un terrain inconnu pour les Lyonnais 

Ce jeudi, les Lyonnais ne découvriront pas le stade Balaídos du Celta. Ils s’y étaient déjà rendus en 2023 pour disputer leur avant-dernier match de préparation estivale.

Pour les huitièmes de finale aller de l’Europa League, l’OL se déplace en Galice pour affronter le Celta ce jeudi à 21h. Un périple de plus de 1 500 km jusqu’à la frontière hispano-portugaise que les Lyonnais ont déjà connu. Lors de la saison 2023-2024, le club rhodanien avait déjà foulé la pelouse du stade Balaídos, mais à l’époque, il ne s’agissait que d’un match amical pour préparer la saison.

Une défaite 1-0

Cette rencontre-là, il faudra toutefois l’effacer de leur mémoire. Seuls deux joueurs lyonnais actuels étaient présents ce jour-là : Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico. Avec un effectif largement remanié, l’OL s’était incliné sur la plus petite des marges (1-0). Un but qui avait été inscrit par Carles Pérez, aujourd’hui prêté en Grèce par le club espagnol, après une sortie manquée d’Anthony Lopes.

L'Olympique Lyonnais ne pourra cependant pas retrouver de meilleures sensations sur la pelouse espagnole avant le choc de jeudi. En effet, le club rhodanien a préféré s'entraîner à Décines avant le match, un fonctionnement habituel en Europa League. Mais ce jeudi soir, à 21h, il faudra néanmoins rapidement trouver ses repères. L’ambiance dans l’antre de Celta s’annonce électrique. Et dans un contexte où l’OL ne doit pas couler, attention à ne pas faire naufrage en Espagne.