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Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello
Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello (Facebook du tournoi)

Tournoi Maurice Revello : Mbatshi et Lurika rejoignent Konan, dernier match pour De Carvalho

  • par David Hernandez

    • Vainqueur 2-0 de l'Arabie saoudite mercredi, la République démocratique du Congo a validé son ticket pour les demi-finales du Tournoi Maurice Revello.

    Il y aura bien une nouvelle confrontation entre joueurs de l'OL au tournoi Maurice Revello après la qualification de la République démocratique du Congo. Ce sera la troisième nation africaine avec la Tunisie et la Côte d'Ivoire d'Yvann Konan. Ce jeudi (18h), Mathys De Carvalho et le Portugal doivent également confirmer leur présence dans le dernier carré avec une ultime rencontre de phase de poule contre le Canada. Le sort de ce match permettra de définir les affiches des demi-finales puisque les Portugais peuvent encore prendre la première place du groupe B et ainsi affronter la RDC de Prince Mbatshi et Nehemie Lurika.

    Cinq minutes pour Lurika, Mbatshi sur le banc

    En position défavorable avant le coup d'envoi contre l'Arabie saoudite, les Congolais accusaient deux points de retard sur leurs adversaires du jour mais aussi la Chine, qui avait déjà disputé ses quatre matchs. Seule la victoire était belle à Toulon et les joueurs de Guy Bukasa ont rempli leur mission avec un succès 2-0. Resté sur le banc lors des deux dernières rencontres, Lurika a disputé cinq minutes dans ce dernier match de poule, tandis que Prince Mbatshi a observé du banc la victoire.

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