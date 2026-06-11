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Rayan Cherki et Thiago Almada (OL)
Rayan Cherki et Thiago Almada (OL) @UEFA

Coup d’envoi de la Coupe du monde avec plusieurs joueurs et anciens de l’OL

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi marque le coup d’envoi officiel de la Coupe du monde 2026. Plus d’un mois de compétition avec plusieurs joueurs actuels ou passés par l’OL avant la finale du 19 juillet prochain.

    Après les polémiques, qui devraient malgré tout durer encore le temps de la compétition, place au sportif. Ce jeudi, la Coupe du monde 2026 va débuter avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud à 21h. Avant ce premier rendez-vous, il y aura la traditionnelle cérémonie de lancement. Toutefois, pour la première fois de l’histoire, ce sont bien trois cérémonies d’ouverture qui auront lieu, une dans chaque pays organisateur. Pour le Canada et les États-Unis, il faudra patienter jusqu’à vendredi, donc le Mexique aura toute l’attention à compter de 19h ce jeudi.

    Neuf joueurs formés à l'Académie

    Pour voir un Lyonnais à l’œuvre, il faudra patienter quelques heures de plus avec la Tchéquie, qui affrontera la Corée du Sud (4 h, heure française). Pavel Sulc est le premier des sept joueurs de l’OL qui disputeront ce Mondial (Tagliafico, Nuamah, Niakhaté, Turner, Caleta-Car, Turner). Pour les supporters lyonnais les plus nostalgiques, il y aura de quoi retourner quelques saisons en arrière avec des joueurs passés récemment dans la capitale des Gaules. On pense à ceux formés à l’OL Académie : Rayan Cherki, Malo Gusto et Bradley Barcola chez les Bleus, Mamadou Sarr avec le Sénégal, Houssem Aouar et Amine Gouiri avec l’Algérie, Gédéon Kalulu et Samuel Moutoussamy avec la RDC.

    Des anciens à suivre avec attention

    Et puis ceux qui ont porté le maillot lyonnais entre deux aventures comme Diego Moreira (Belgique), Jean-Philippe Mateta (France). Lucas Paquetá et Bruno Guimarães accompagneront Endrick au Brésil tandis que Memphis Depay disputera une nouvelle Coupe du monde. Thiago Almada fera équipe avec Nicolas Tagliafico pour conserver le titre de l’Argentine.

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