Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Marseille et le PSG

En parallèle de la 1re et de la 34e journée, la LFP a dévoilé les dates de ses 10 plus grandes affiches. L'OL finira l'année par la réception de Marseille en championnat.

En l'absence du derby, ce sont peut-être les matchs qui vont attirer le plus de monde au stade. Ce mercredi, la LFP a révélé les dates de ses 10 rencontres principales. Autrement, celles qui seront à coup sûr programmées le dimanche soir à 20h45, en conclusion du week-end. L'OL apparaît à quatre reprises, sachant qu'au total, seuls cinq clubs sont représentés. Sans surprise, on y retrouve les chocs contre Marseille et le PSG.

Le calendrier, dévoilé d'abord au compte-gouttes, prévoit que l'Olympique lyonnais voyage au Parc des Princes pour la 8e journée, soit le 25 octobre. Un peu moins de deux mois plus tard, lors de la J14, il accueillera l'OM. Rendez-vous le 13 décembre pour ce qui sera d'ailleurs la dernière affiche de l'année 2026, car le week-end suivant laissera place à la Coupe de France (32es de finale).

Attention au sprint final

Le printemps s'annonce ardu, avec un déplacement au Vélodrome le 21 mars (J25) et un gros défi contre le Paris Saint-Germain à la maison le 9 mai (J31). L'occasion de frapper fort au classement ? Seul l'avenir nous le dira, sachant que les Rhodaniens ont plutôt rivalisé avec les meilleurs de la compétition en 2025-2026.