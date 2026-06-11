Testée lors d'un match de l'OL sur le dernier exercice, la sonorisation des arbitres va devoir être utilisée sur toutes les pelouses de Ligue 1 chaque week-end.

A l'époque, cela avait fait bien rire les supporters présents à Décines. Après deux tests infructueux, le match entre l'OL et Lorient avait donné lieu à une scène plutôt cocasse. Sur un contact dans le surface d'Afonso Moreira et un Lorientais ayant fini au sol, Benoît Bastien avait été appelé pour visionner la VAR alors que les images montraient qu'il n'y avait pas penalty. Seulement, l'arbitre central testant la sonorisation de ses choix, il fallait bien ne pas passer à côté de l'occasion. La saison écoulée a en effet permis le test de la sonorisation des arbitres de Ligue 1 et va donc se généraliser à la rentrée. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Jérôme Cazadieu, directeur éditorial et marketing de la LFP, mercredi lors d'une conférence de presse.

Pas une sonorisation pendant 90 minutes

A compter de la 1re journée lors du week-end du 23 août, tous les arbitres auront droit à la sonorisation "dans toutes les rencontres, dans tous les stades". Cette sonorisation, qui sera aussi en vigueur à la Coupe du monde 2026, avait également été présente sur PSG - Toulouse le 3 avril, mais l’arbitre, Eric Wattellier, n’avait pas eu recours à la VAR lors des 90 minutes. Les officiels ne seront toutefois pas sonorisés tout au long des rencontres, comme cela est habituellement le cas en rugby, notamment en Top 14.